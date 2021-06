E3 2021 : Razer dévoile son nouveau PC Blade 14 et sa batterie portable USB-C GaN

Razer a tenu une keynote dans le cadre de l'E3 2021, et le PDG et cofondateur Min-Liang Tan a notamment dévoilé en détail le Blade 14, un nouveau PC ultra fin, mais tout aussi puissant, disposant donc d'un écran de 14 pouces et embarquant un processeur AMD Ryzen 5900HX, dans un châssis compact.

Le Blade 14 dispose d'un processeur AMD Ryzen 9 5900HX avec 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence montant à 4,6 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop avec du ray tracing grâce à l'architecture Ampere, un écran Full HD 144 Hz 100 % SRGB ou Quad HD 165 Hz 100 % DCI-P3 (avec à chaque fois AMD FreeSync), un clavier rétroéclairé avec Chroma RGB et un son THX Spatial Audio. Mais Razer insiste sur la finesse de son ordinateur portable, qui mesure seulement 16,8 mm d'épaisseur, 220 mm de profondeur et 319,7 mm de largeur, faisant de lui « le plus petit ordinateur portable de jeu de 14 pouces au monde ». La finition est en noir mat avec un châssis en aluminium et le refroidissement est assuré par une chambre à vapeur conçue par Razer, avec un liquide vaporisé et deux ventilateurs à profil ultra bas de 88 pales et 0,1 mm d'épaisseur.

Cette fois, le constructeur a pensé à la webcam, avec une caméra 720p et un capteur IR compatible Windows Hello, et du côté de la connectivité, nous retrouvons deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port HDMI 2.1 et une prise Jack 3.5. Razer promet une autonomie de 12h, mais l'un des ports USB-C permet de recharger facilement son PC portable, notamment avec le chargeur Razer USB-C GaN, utilisant la technologie du même nom. L'accessoire est doté de deux ports USB-C et deux ports USB-A pour recharger son smartphone, sa tablette, sa montre connectée et donc son ordinateur portable avec 130 W de puissance.

Le Blade 14 est disponible dès maintenant, les prix débutant à 1 999,99 €, tandis que le chargeur USB-C GaN est vendu 179,99 €, sur la boutique de Razer.