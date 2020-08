Razer Raptor : le moniteur HDR de 27" à 144 Hz pour gamers est disponible

Le nom du Razer Raptor ne vous est peut-être pas inconnu, car le constructeur avait dévoilé son moniteur pour gamers lors du CES 2019, il y a un an et demi donc. Le produit avait alors reçu plusieurs récompenses comme le « Best Gaming Monitor » de PC Mag et le « Best Monitor » de Tom’s Hardware.

Après de très longs mois d'attente, ça y est, le Raptor de Razer est enfin disponible. Le moniteur propose un écran de 27", un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une définition WQHD (2560x1440), un temps de réponse de 1 ms, la prise en charge de la technologie HDR, une gestion des câbles, des réglages de hauteur et d'angle jusqu'à 90°, de ports HDMI 2.0b, USB-C, DisplayPort, USB 3.2 et Jack 3.5, sans oublier bien évidemment la technologie Chroma pour afficher 16,8 millions de couleurs sur la base. Un moniteur imposant, qui est présenté dans la vidéo ci-dessus, et au travers d'images sur la seconde page.

Le Raptor est disponible dès aujourd'hui sur la boutique en ligne de Razer, au prix de 799,99 €. Les précommandes ouvriront très prochainement chez les autres revendeurs, notamment sur Amazon.fr.