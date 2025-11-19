Légendes Pokémon : Z-A nous fait jouer au jeu des différences en dévoilant Méga-Zeraora pour son DLC Méga-Dimension

Retour sur l'actualité à Kalos





Cela fait désormais un mois que Légendes Pokémon : Z-A est disponible, réalisant un très bon démarrage commercial. À peine sortie, The Pokémon Company est déjà passé à autre chose en se concentrant sur la promotion du DLC Méga-Dimension et le contenu post-lancement. Au début du mois, nous avons ainsi pu découvrir une nouvelle quête permettant d'obtenir Diancie et sa Méga-Gemme, tandis que la Saison 2 du Club de Combat Z-A a été lancée (elle s'achèvera bientôt) et quelques détails sur le jeu de base officialisés. Mais surtout, cette extension payante a été datée au 10 décembre, avec au passage une présentation de son contenu, entre nouvelles Méga-Évolutions, niveaux au-delà de 100 et personnages que nous croiserons dans cette aventure nous faisant arpenter Extra Illumis.

Nous avions rendez-vous ce mercredi pour en apprendre davantage... et il y a de quoi rester sur notre faim.

Présentation de Méga-Zeraora





La seule nouveauté du jour, c'est l'introduction de Méga-Zeraora, nouvelle forme du Pokémon fabuleux apparu en 7e Génération avec Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune à l'occasion du film Le pouvoir est en nous. Il est dit que son obtention pourra être difficile, reste à voir cela en jeu. En revanche, outre sa double queue et un swap color, les différences sont visuellement peu présentes...

Méga-Zeraora - Pokémon Vif Éclair de type Électrik Taille : 1,5 m

Poids : 44,5 kg Il n'y a plus de limites ! De base, Zeraora est un Pokémon qui possède des aptitudes exceptionnelles, mais celles-ci sont limitées par son propre corps afin qu'il puisse garder le contrôle de son énergie. En méga-évoluant, il est capable de se libérer de cette contrainte. Apprendre à se synchroniser C'est Méga-Zeraora qui décide de son propre chef à quel moment il libérera son énergie pour montrer tout son potentiel. Si vous souhaitez vous battre à ses côtés, vous devrez apprendre à lui faire confiance ou être parfaitement synchrone avec lui pour suivre son timing. L'énergie électrique qu'il peut stocker dans son corps équivaut à dix éclats de foudre. Elle est particulièrement concentrée sur son front, son torse, son dos et le revers de ses mains, dans les saillies qui émettent une lueur bleue. Quand Zeraora déploie toute l'énergie qu'il a accumulée, il est capable de libérer des attaques pouvant anéantir d'un seul coup plusieurs adversaires alentour.

Un indice sur une nouvelle Méga-Évolution ?





Le plus intéressant dans cette vidéo, c'est peut-être finalement la présence de Nostenfer aux côtés d'Ectoplasma et Brutapode, pouvant suggérer qu'il bénéficiera lui aussi d'une Méga-Évolution grâce à ce DLC.

Pour terminer, sachez que la prochaine salve d'informations est prévue pour le mardi 2 décembre. Espérons qu'elle soit plus conséquente.

Pour terminer, sachez que la prochaine salve d'informations est prévue pour le mardi 2 décembre. Espérons qu'elle soit plus conséquente.

