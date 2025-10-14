Actualité Switch
Légendes Pokémon ZA jaquette Switch 28 05 2025

Légendes Pokémon : Z-A, les tests sont là, de grosses notes pour la presse anglophone ?

par

Les testeurs se sont penchés sur le nouveau jeu Pokémon, qui n'est pas avare en qualités et en nouveautés, mais il y a encore des défauts.

Légendes Pokémon : Z-A sortira dans deux petits jours, que ce soit sur la vieille Nintendo Switch ou la récente Switch 2. Le jeu de Game Freak est évidemment attendu par des millions de fans de la franchise, mais en attendant de pouvoir mettre les mains dessus, la presse anglophone publie ses tests dès aujourd'hui.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Légendes Pokémon : Z-A ?

Dans l'ensemble, les testeurs ont apprécié Légendes Pokémon : Z-A, mais il y a encore pas mal de petits défauts et soucis ici et là. La ville d’Illumis est magnifique et plaisante à explorer, les combats en temps réel rajoutent un vrai dynamisme, les personnages sont bien écrits et les musiques sont entêtantes. Mais voilà, techniquement parlant, la version Switch 1 a tiré la version Switch 2 vers le bas, l'exploration est assez limitée et l'environnement urbain est vite répétitif.

Quand sortira Légendes Pokémon : Z-A ?

La date de sortie de Légendes Pokémon : Z-A est fixée au 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, vous pouvez le précommander à 51,49 € chez Leclerc.

Les notes de Légendes Pokémon : Z-A par la presse anglophone

Légendes Pokémon ZA 07 28 08 2025
TEST Légendes Pokémon : Z-A, un grand pas pour Pokémon, un petit pour l’immersion...
