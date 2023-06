Lenovo ThinkReality VRX : un nouveau casque de réalité mixte pour les professionnels dévoilé

Lenovo vient de présenter, le 30 mai dernier, sa proposition XR à l'occasion de l'AWE USA 2023 : un casque de réalité mixte dédié à la productivité. Voyons ce qu'il propose :

Le nouveau casque de Lenovo, équipé du Snapdragon XR2+ Gen 1 est un casque qui emprunte sensiblement les mêmes spécificités (sans le suivi des yeux) que le Meta Quest Pro, avec un prix annoncé à 1 299 $ hors taxes (environ 1 500 euros en France) et une sortie pour juin 2023. Sa spécificité, vous l'aurez deviné, est de s'adresser exclusivement au monde professionnel avec une véritable suite logicielle et un écosystème dédiés :

Le ThinkReality VRX de Lenovo, réservé aux entreprises, est conçu pour être la solution VR pour les travailleurs nomades. L'immédiateté et la fidélité des nouveaux outils numériques conçus à l'aide d'appareils de réalité étendue (XR) transforment la manière de travailler, qui n'est plus limitée par le temps et l'espace. Qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité de la formation des employés et de la collaboration virtuelle ou d'étendre les tâches de conception et d'ingénierie en 3D, les technologies XR deviennent plus importantes que jamais pour les entreprises, permettant aux travailleurs d'en faire toujours plus.

Les clients de Lenovo recherchent des passerelles fiables, flexibles et évolutives vers le métavers d'entreprise en pleine croissance. Ces dernières ont besoin de solutions de classe affaires pour les nouvelles réalités du travail dans des environnements virtuels et des scénarios hybrides. Nous avons conçu le Lenovo ThinkReality VRX pour qu'il soit la solution VR de choix pour la formation et la collaboration en 3D immersive, car c'est l'avenir du travail.

Conçu pour répondre aux besoins des entreprises, avec une construction spécifique et des matériaux hygiéniques, le ThinkReality VRX est conçu pour une longue durée de vie et un fonctionnement fiable. Il répond également à des exigences de sécurité de niveau professionnel, avec une chaîne d'approvisionnement et un processus de fabrication protégés.

Le nouveau casque VR intègre une série d'avancées en matière de conception afin de le rendre plus confortable pour les sessions VR prolongées. L'optique innovante de type pancake permet au casque de conserver une certaine finesse. La batterie haute capacité est positionnée de manière optimale pour une meilleure répartition du poids, et le ThinkReality VRX est doté d'un système de ventilation unique qui canalise la chaleur de l'écran loin du visage de l'utilisateur.