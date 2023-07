Level Infinite : le label occidental de Tencent va diffuser son premier showcase pour la gamescom 2023

Le géant Tencent est progressivement en train de se faire une place sur le marché occidental et va nous le prouver encore plus le mois prochain. Il sera en effet présent à la gamescom 2023 pour présenter ses jeux à venir sous le label Level Infinite, mais aussi des productions de ses Global Partner Studios.

L'émission Into the Infinite : A Level Infinite Showcase sera ainsi diffusée le mercredi 23 août à 19h00 sur Twitch et YouTube. Elle devrait mettre en lumière des jeux développés ou co-financés par Level Infinite, comme Assassin's Creed: Codename Jade, Tower of Fantasy, Dune: Awakening, Undawn, SYNCED, Wayfinder ou Nightingale, et pourquoi pas quelques surprises via des révélations de projets encore non annoncés.

« Je ne vois pas de meilleure façon de donner le coup d'envoi de la gamescom » explique David Tyler, Head of Publishing pour la région Europe occidentale chez Level Infinite. « Into the Infinite nous donne la possibilité de partager un contenu inédit auprès du public du monde entier. »

Une poignée de titres récents ou à venir seront d'ailleurs jouables par les visiteurs du salon de Cologne du 23 au 27 août, sur le stand présent dans le Hall 6.

Arena Breakout

Récemment sorti sur iOS et Android, Arena Breakout est le FPS tactique immersif next-gen par excellence sur mobile. Tirez et pillez votre chemin vers la fortune dans une simulation de guerre ultra-réaliste où ceux qui ne prennent pas de risques ne peuvent pas gagner. Modifiez une arme ultra-réaliste grâce au Ultimate Gunsmithing System et chargez votre sac à dos comme bon vous semble. Chaque bataille est un pari à haut risque où le vainqueur emporte tout, alors n'apportez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre.

Assassin’s Creed: Codename Jade (en développement)

Assassin's Creed : Codename Jade apporte l'expérience Assassin's Creed sur mobile au IIIe siècle avant J.-C., à l'époque de l'un des premiers empires unifiés de Chine. Une ère sans précédent de commerce et d'échanges culturels entre l'Orient et l'Occident vient de s'ouvrir, mais celle-ci s'accompagne de nouveaux défis et de menaces tapies dans l'ombre. De la Grande Muraille, à l'extérieur des frontières de l'empire, à la capitale impériale de Xianyang, voyagez dans un monde rempli d'histoire ancienne et de dangers cachés. Défendez-vous contre les Xiongnu et démantelez diverses conspirations, en assumant de plus grandes responsabilités et en affrontant de nouveaux défis.

Assassin's Creed : Codename Jade disposera d'une bêta fermée du 3 au 11 août, disponible sur iOS et Android.

GTFO

Rassemblez vos amis les plus aguerris pour jouer à un tout nouveau contenu exclusif dans ce jeu de tir d'horreur coopératif du studio 10 Chambers. La furtivité, la stratégie et le travail d'équipe sont la clé de la survie. Travaillez ou mourez ensemble.

Stampede: Racing Royale

Développé par Sumo Leamington et publié par Secret Mode, Stampede : Racing Royale fait s'affronter 60 joueurs dans des épreuves éliminatoires en trois manches, qui se terminent par une finale aux enjeux colossaux pour couronner le vainqueur. Les manches comprennent les courses Stampede, qui proposent du karting classique sur des circuits remarquablement ingénieux contre 59 autres adversaires, ainsi que les batailles Stampede, où les concurrents sont enfermés dans des arènes remplies de bonus pour se frayer un chemin jusqu'à la victoire.

Stampede : Racing Royale arrivera sur PC en Accès Anticipé via Steam en 2023 et le premier Steam Playtest débutera le 27 juillet. Stampede : Racing Royale sera disponible sur consoles à une date ultérieure.

SYNCED

Disponible cet été sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, SYNCED est un jeu de tir coopératif futuriste qui se déroule dans un futur proche, où la nanotechnologie est devenue le pilier de la civilisation. À la suite d'un cataclysme connu sous le nom d'Effondrement, les nanomachines se sont retournées contre leurs créateurs, consommant des humains pour se propager et se transformer en Nanos mortels. Dans cette apocalypse, les joueurs jouent le rôle d'un Runner, un courageux chercheur de fortune qui parcourt le Meridian à la recherche de la précieuse substance nano-énergétique connue sous le nom de Nerva.

Les runners peuvent se synchroniser avec tous les Nanos Prime qu'ils abattent pour les armer et les déployer stratégiquement contre les hordes de nanos et les joueurs adverses. Chacune des classes de Nano Prime, Écraseur, Artilleur, Gardien et Scout, possède ses propres capacités, ce qui permet aux Runners de choisir celle qui convient le mieux à leur style de jeu.

Développé par NExT Studios, SYNCED verra les joueurs s'allier par escouades de trois pour participer à des batailles PvE et PvP endiablées.

Wayfinder

Développé par le studio Airship Syndicate de Joe Madureira (Darksiders) (Ruined King : A League of Legends Story), Wayfinder est un nouveau jeu d'action en ligne basé sur les personnages et édité par Digital Extremes, le créateur de Warframe, qui sera lancé en accès anticipé sur PC et PlayStation cet été. Le monde d'Evenor est en train d'être consumé par une force sinistre, le Gloom. En tant que Wayfinders, les joueurs devront maîtriser le chaos et reconnecter un monde fracturé en choisissant un chemin unique dans un univers en ligne d'action et d'aventure sans fin avec leurs amis. Pour mettre fin à la destruction d'Evenor par le Gloom, les joueurs choisiront parmi une variété de Wayfinders, chacun ayant une histoire, un style de jeu et des capacités uniques, exploitant leur pouvoir ensemble pour défendre Evenor contre les forces qui cherchent à le détruire. Retrouvez toutes les informations sur le site officiel https://www.playwayfinder.com/fr.