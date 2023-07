Assassin's Creed Codename Jade : la bêta fermée datée, voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet

C'est en septembre 2022 lors des annonces pour le 15e anniversaire de la licence qu'Ubisoft a dévoilé Assassin's Creed Codename Jade, un jeu mobile free-to-play qui nous plongera dans la Chine en 215 BCE (3e siècle avant notre ère) lors de l'unification du territoire sous la bannière de la dynastie Qin. Ce monde ouvert nous proposera d'incarner un « Assassin » personnalisable et de suivre la voie du Xia auprès du légendaire Wei Yu. Nous l'avons revu durant l'Ubisoft Forward de juin dernier avec une bande-annonce et l'annonce d'une bêta fermée accessible au grand public. C'est justement cette dernière qui refait à présent parler d'elle, puisque nous avons désormais une date et plus de détails la concernant.

C'est donc du 3 au 11 août prochain que certains chanceux pourront découvrir cet épisode, sous certaines conditions qui ont été détaillées sur le site officiel. Pour commencer, l'éditeur Level Infinite précise les spécifications techniques nécessaires pour faire tourner Assassin's Creed Codename Jade. Sous Android, votre appareil devra disposer d'une puce Snapdragon 865 ou supérieure et tourner sous Android 10. Côté Apple, un iPhone 11 ou modèle plus récent fera l'affaire. À noter que la version du jeu qui sera mise à disposition ne reflétera pas forcément le produit final en termes de qualité.

De plus, seulement 5 000 places sont disponibles avec des serveurs disponibles en Amérique du Nord et en Europe, et plusieurs étapes auront lieu avant l'accès au test :

Questionnaire : du 17 au 27 juillet ;

Invitation à la bêta : du 27 au 31 juillet ;

Pré-téléchargement : 1er août ;

Bêta fermée : du 3 au 11 août.

Si jamais vous avez déjà effectué une tentation d'inscription, il est conseillé de vérifier vos e-mails afin d'y trouver le questionnaire. Le processus est aléatoire, alors bonne chance. Enfin, sachez que les dialogues et textes seront disponibles en anglais, la localisation étant toujours en cours.

Si vous préférez les jeux classiques, Assassin's Creed Mirage est disponible en précommande sur Amazon à partir de 49,99 €.

Lire aussi : Assassin's Creed Mirage : Ubisoft s'associe à OWO pour proposer une veste haptique inspirée par l'apparence de Basim