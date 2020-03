Levi's : une gamme de vêtements en collaboration avec Super Mario en approche

Hier, nous étions le 10 mars, et en ce Mario Day, une collaboration entre le plombier moustachu et LEGO a été annoncée. Nous ne savons en revanche pour le moment pas ce sur quoi elle débouchera. Une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas la seule association sortie de nulle part entre le héros et une marque de renom cette année.

Levi's a aussi profité de cette journée un peu spéciale pour lever le voile sur un projet qu'il teasait depuis quelques jours déjà. Pas besoin d'être devin pour comprendre de quoi il s'agit : le spécialiste du jean prépare tout simplement une gamme de vêtements en lien avec l'univers de Super Mario.

La liste complète des produits n'est pas encore disponible, mais il y aura au moins une salopette oversize avec des pièces qui sortent des poches, une veste en jean marquée du logo de la franchise, un tee-shirt blanc avec Mario, ainsi qu'un short, une veste, un sweat à capuche et un pantalon avec un motif reprenant plein de personnages de la franchise. Les prix n'ont pas été explicités, au contraire de la date de lancement de la collaboration Levi's x Super Mario : le 1er avril 2020.