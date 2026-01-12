Lollipop Chainsaw RePOP : retour sanglant sur Switch 2 avec une édition largement améliorée

Une sortie officielle sur Nintendo Switch 2





Dragami Games a confirmé la sortie de Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition au Japon pour le 26 mars, au prix de 7 590 yens (dans les 40 euros). Les joueurs possédant déjà la version Nintendo Switch pourront accéder à cette nouvelle édition via un Upgrade Pack proposé à 1 100 yens (dans les 6 euros). Une annonce qui s’inscrit dans la continuité du relancement du jeu, initialement sorti sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC en septembre 2024, avant d’arriver sur PlayStation 4 et Xbox One en décembre de la même année.

Une version techniquement améliorée





Cette édition Nintendo Switch 2 ne se contente pas d’un simple portage. Elle bénéficie de nombreuses améliorations graphiques absentes de la version Switch originale, ainsi que d’une performance nettement renforcée, avec un affichage stable à 60 images par seconde, aussi bien en mode portable qu’en mode docké. Une optimisation pensée pour exploiter pleinement les capacités de la nouvelle console, tout en garantissant une expérience plus fluide et plus confortable, quel que soit le mode de jeu.

Cette version introduit également un mode exclusif à la Nintendo Switch 2, baptisé Gun Shooting Mode. Celui-ci se débloque après avoir terminé le RePOP Mode ou l’ORIGINAL Mode. Ce nouveau contenu propose une expérience orientée arcade, dans laquelle les joueurs doivent repousser des vagues successives de zombies réparties en trois phases par niveau. Le gameplay repose sur l’utilisation du Chainsaw Blaster, ici transformé en tourelle fixe, obligeant à gérer les assauts ennemis avec précision et réactivité. Le mode prend en charge un système de visée de type souris grâce aux manettes Joy-Con 2, renforçant l’aspect arcade et différenciant clairement ce mode du reste de l’expérience proposée par le jeu.

Un succès confirmé et une édition complète





Lollipop Chainsaw RePOP a déjà dépassé les 300 000 copies vendues à travers le monde, un chiffre communiqué en août 2025, confirmant l’intérêt durable autour de ce retour très remarqué. Autre point important pour cette version Switch 2, le jeu sera intégralement inclus sur la cartouche, sans passer par une carte clé ou un téléchargement obligatoire. Une précision qui devrait rassurer les collectionneurs comme les joueurs attachés au format physique. Nous avons donc là une version aboutie, optimisée et respectueuse du support, pour accompagner l’arrivée du titre sur Nintendo Switch 2 dans les meilleures conditions.

Il n’y a plus qu’à attendre un communiqué concernant l’Europe...

En attendant, vous pouvez acheter Lollipop Chainsaw RePOP sur Switch 1 sur :