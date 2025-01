Lollipop Chainsaw RePOP : les ventes sont bonnes, un nouveau chiffre dévoilé

Dragami Games a lancé en septembre dernier Lollipop Chainsaw RePOP, une version remastérisée pour les plateformes modernes du jeu d'action de Grasshopper Manufacture. Une aubaine pour les joueurs qui étaient passés à côté de ce titre en 2012 sur PS3 et Xbox 360. Le titre s'était écoulé à un million d'exemplaire en deux ans, puis avait séduit 240 000 nouveaux joueurs entre 2014 et 2024.

La version remastérisée a déjà quelques mois et Dragami Games dévoile aujourd'hui un nouveau chiffre très encourageant. Lollipop Chainsaw RePOP s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch depuis sa sortie. Pour rappel, le titre avait déjà trouvé 100 000 preneurs lors de sa première semaine de lancement. Les ventes augmentent doucement, mais sûrement, il y a quand même encore du chemin à faire jusqu'au million.

Lollipop Chainsaw RePOP était censé sortir en version physique en Occident en octobre dernier, nous n'avons finalement eu qu'une édition très limitée en Amérique du Nord chez LRG (évidemment en rupture), mais vous pouvez opter pour la version japonaise à partir de 73,38 € sur Amazon et Cdiscount.