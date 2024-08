Lollipop Chainsaw RePOP : une excellente nouvelle pour les joueurs à la traîne

Dragami Games lancera le mois prochain Lollipop Chainsaw RePOP, une version remastérisée du jeu d'action de Grasshopper Manufacture. Le titre bénéficiera de graphismes en Full HD, de temps de chargement réduits et d'un tas d'autres petites améliorations, mais les développeurs avaient annoncé un lancement uniquement sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, dommage pour les joueurs bloqués sur l'ancienne génération de consoles... ou pas.

Eh oui, contre toute attente, Dragami Games annonce aujourd'hui, via son producteur Yoshimi Yasuda, que Lollipop Chainsaw RePOP sortira également sur PlayStation 4 et Xbox One, mais pas avant le mois de novembre 2024. Il faudra donc patienter deux mois de plus pour découvrir ces versions pour consoles d'ancienne génération, mais au moins, ces vieilles machines ne seront pas oubliées.

La date de sortie de Lollipop Chainsaw RePOP est d'abord fixée au 12 septembre 2024 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.