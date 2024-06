Lollipop Chainsaw RePOP : date de sortie, plateforme, gameplay, toutes les infos sur le remake

Jeu d'action un peu bas du front, mais quand même efficace, Lollipop Chainsaw va avoir droit à une version remastérisée. Ce n'est pas Grasshopper Manufacture qui est en charge du développement, mais Dragami Games et le producteur Yoshimi Yasuda. Ce dernier nous avait donné rendez-vous cette semaine pour en apprendre davantage sur le jeu.

La date de sortie de Lollipop Chainsaw RePOP est fixée au 25 septembre 2024 au format numérique sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les studios ont fait l'impasse sur les PS4 et Xbox One, mais les joueurs sur ordinateurs vont enfin pouvoir découvrir le titre grâce à la version Steam. Le jeu sera doublé en anglais et en japonais, avec évidemment des sous-titres en français. Des éditions physiques sont attendues dans le courant du mois d'octobre en Occident, il faudra patienter pour découvrir la date de sortie précise, mais au Japon et en Asie, les joueurs pourront craquer pour des versions PS5 et Switch en boîte dès le lancement.

Malgré les propos de Yoshimi Yasuda, Lollipop Chainsaw RePOP est de nouveau présenté comme un remake, avec des graphismes en Full HD, des temps de chargement réduits, une vitesse d'attaque augmentée pour la tronçonneuse, des timings de QTE ajustés, une visée automatique pour le Chainsaw Blaster et des Combo Actions disponibles dès le lancement de la partie. Les joueurs pourront également découvrir le mode RePOP avec une direction artistique totalement différente, des tronçonneuses avec des capacités uniques, 30 costumes pour Juliet, sans oublier des teintures de cheveux, une chambre agrandie et un mode Time Attack.

Vous pouvez retrouver ci-dessus la première bande-annonce de Lollipop Chainsaw RePOP, ainsi qu'un tas d'images de gameplay et des nouveautés sur les pages suivantes. Des cartes PSN sont disponibles sur Amazon.