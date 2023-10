Lollipop Chainsaw RePOP revoit ses ambitions à la baisse

Plus de 10 ans après sa sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360, Lollipop Chainsaw va avoir droit à une seconde vie, mais pas grâce à Suda51 et Grasshopper Manufacture. C'est Dragami Games qui a récupéré les droits du jeu et qui développe actuellement Lollipop Chainsaw RePOP, jusqu'ici présenté comme un remake.

Mais voilà, les fans ne voulaient pas forcément un remake total du jeu d'action avec une cheerleader, la plupart aurait préféré un simple remaster compatible sur les consoles actuelles. Eh bien, bonne nouvelle, le directeur du jeu Yoshimi Yasuda vient d'annoncer Lollipop Chainsaw RePOP ne sera pas un remake mais bien un remaster. Les changements devraient donc être plus mineurs, mais au moins, tout ce qui a fait le charme du titre original devrait être conservé.

Il faudra cependant patienter un long moment avant de découvrir tout cela, Lollipop Chainsaw RePOP est attendu dans le courant de l'été 2024. Les plateformes n'ont pas encore été confirmées. En attendant, vous pouvez retrouver Suda 51 - Le punk japonais du jeu vidéo à 25 € sur Amazon et à la Fnac.