Lollipop Chainsaw Remake : une nouvelle version du jeu d'action débridé de 2012 annoncée, premières images !

Lollipop Chainsaw n'a pas connu un immense succès public et critique, mais sa folie inhérente aux jeux développés par Grasshopper Manufacture, fait qu'il est tout de même apprécié par une frange des amateurs de jeux d'action décomplexés. Il a fêté les 10 ans de sa sortie sur PS3 et Xbox 360 le mois dernier, et à la surprise générale, le « retour » de la franchise a au passage été annoncé par Yoshimi Yasuda.

L'ancien directeur du studio d'édition Kadokawa Games, désormais à la tête de Dragami Games, n'avait cependant pas donné plus de détails sur le moment, mais il se montre beaucoup plus concret aujourd'hui. Réjouissez-vous, avec sa nouvelle équipe, il développe bien un Lollipop Chainsaw Remake (nom provisoire), à venir en 2023 sur des plateformes qui doivent encore être précisées. Il estime en effet qu'il est aujourd'hui trop difficile de jouer à l'original (uniquement paru sur consoles de salon) et veut donc le rendre accessible à un nouveau public.

La production sera assurée par des développeurs de l'époque et des nouveaux, et dans de bonnes conditions, car Dragami Games a pu récupérer tous les droits d'exploitation chez Kadokawa Games et collabore avec le distributeur international Warner Bros. Games sur certains aspects. Les détails au sujet de Lollipop Chainsaw Remake sont encore maigres, mais attendez-vous à une direction artistique plus réaliste, en témoigne les 2 premières images, et davantage de compositions originales en lieu et place de la tracklist avec 16 morceaux sous licences, même si une poignée de chansons populaires devraient être de la partie.

Attendez désormais de savoir si ce Lollipop Chainsaw Remake arrivera à corriger les défauts de l'original pour devenir un hack'n slash qui mettra tout le monde d'accord.