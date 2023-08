Lollipop Chainsaw RePOP : un titre et un report pour le remake du jeu d'action avec une lolita surarmée

Alors que Lollipop Chainsaw aurait pu rester bloqué sur PS3 et Xbox 360, le jeu d'action de Grasshopper Manufacture avec une lolita à tronçonneuse et des zombies va avoir droit à une seconde vie grâce à Dragami Games. Le studio a en effet annoncé un remake avec une direction artistique plus réaliste, une technique plus poussée et des compositions originales pour remplacer quelques sons sous licences.

Il va en revanche falloir être un peu patient pour mettre la main dessus. Dragami Games et son directeur Yoshimi Yasuda viennent en effet d'annoncer que la sortie était reportée de 2023 à l'été 2024, car les équipes avaient besoin de plus de temps qu'imaginé pour finaliser le projet. Pour compenser, nous avons eu droit à plusieurs choses : un logo officiel qui révèle que le titre de la nouvelle version sera Lollipop Chainsaw RePOP et un visuel inédit avec l'héroïne Juliet Starling.

Le titre officiel est Lollipop Chainsaw RePOP. Nous travaillons dur sur le développement du jeu, mais nous avons besoin de plus de temps. Nous ferons de notre mieux pour que le jeu soit apprécié de tous, alors continuez à nous soutenir ! Mes excuses pour le dérangement.





En tout cas, ce remake de Lollipop Chainsaw est toujours dans les cartons, cela devrait rassurer les fans et les curieux. Aucune console d'accueil n'a cependant encore été confirmée, mais nous pouvons espérer une arrivée sur PC, PS5, Xbox Series X|S, et pourquoi pas PS4, Xbox One et Switch.