Maestro VR : dirigez un orchestre philharmonique en toute simplicité, depuis votre salon !

Loin des sons et rythmes électroniques que nous proposent Beat Saber, Synth Riders ou encore Audio Trip, Maestro VR, développé par Symphonic Games, nous invite à nous glisser dans le costume d’un chef d’orchestre, soit de réveiller le petit Karajan qui sommeille en chacun de nous. Dès la sortie du jeu, baguette en main, nous aurons le grand privilège de guider nos musiciens (en costume également) pour interpréter de grandes œuvres mondialement connues composées par Mozart, Beethoven ou Bach, pour ne citer qu’eux. Dans le trailer ci-dessous, un classement semble avoir été fait par époques : baroque, renaissance, classique... Le catalogue pourrait donc être assez conséquent et, au-delà de la partie « jeu », permettre de mieux appréhender ce type de musique.

La bande-son est dite « spatialisée », l’immersion n’en devrait être que plus grande. Il faudra toucher/pointer des notes signalées par des codes couleur : plus nous serons précis, mieux l’orchestre jouera le morceau choisi. Au fur et à mesure que nous nous améliorerons, nous pourrons gagner de nouvelles baguettes pour guider notre petit monde, celles-ci permettant de gagner plus de points et ainsi de l’expérience. Un Creative Mode permettra également de jouer nos propres morceaux, ainsi que de configurer nous-mêmes l’orchestre en question. D’un grand ensemble philharmonique, le joueur pourra passer sur une configuration plus restreinte, jusqu’à une petite formation de type « orchestre de chambre ». Enfin, un mode « spectateur » est également de la partie, permettant comme son nom l’indique d’assister à la performance d’un autre joueur en ligne.

Prévu pour une sortie PC VR dans le courant de l’année, vous pourrez d’ores et déjà tester ce que cela donne dès le 1er juin, avec une version démo sur SteamVR. Une version Meta Quest 2 est en cours, mais, selon les développeurs de Symphonic Games, celle-ci devrait être plus limitée, sans Creative Mode ni de online, du moins pour l’instant.

Alors, qui pour s’engager sur une « petite » Chevauchée des Walkyries de Wagner ?

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.