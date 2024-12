Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 47) : Call of Duty: Black Ops 6 enfin battu, mais pas par un jeu récent

Nous sommes lundi, c'est donc aujourd'hui que le S.E.L.L. dévoile son nouveau classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un Top 5 dans lequel nous retrouvons encore les mêmes jeux que la semaine dernière, mais le FPS d'Activision laisse enfin la première place à un autre titre.

C'est EA SPORTS FC 25 qui se hisse en tête des ventes cette semaine, dans sa version PS5, il est accompagné par Super Mario Party Jamboree et Call of Duty: Black Ops 6 sur le podium. En quatrième position, nous retrouvons Super Mario Bros. Wonder, puis EA SPORTS FC 25 sur Switch en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 novembre 2024 :