The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, l'officialisation de ce retour à Cyrodiil est proche

Alors que la promotion de DOOM: The Dark Ages s'est poursuivie cette nuit avec la diffusion d'une deuxième bande-annonce infernale fort excitante, c'est du côté de la licence The Elder Scrolls qu'il y a de l'agitation depuis la semaine dernière. Alors que TESO va continuer sa vie sans grosses extensions annuelles et que TESVI est en développement, c'est bien le quatrième épisode qui va faire son retour. Depuis le début d'année, les rumeurs entourant le projet se multipliaient et les dernières en date évoquaient une sortie surprise dès ce mois d'avril. C'était avant que les grandes lignes du projet et des visuels ne fuitent la semaine dernière. Depuis, c'est à qui fournira le jour exact de lancement du jeu et tout pointait vers ce début de semaine. L'éditeur a finalement pris la parole sur les réseaux avec un visuel ne laissant aucun doute et un rendez-vous donné à la communauté.

C'est donc ce mardi 22 avril 2025 à 17h00 que nous aurons enfin droit à tous les détails concernant ce The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered développé par Virtuos. Est-ce que Bethesda va simplement diffuser une bande-annonce ou prendre longuement le temps de détailler les améliorations apportées à cette version remastérisée de ce RPG culte initialement sorti en 2006 sur Xbox et PC ? S'agira-t-il d'un shadow drop avec un lancement dans la foulée ? Toutes nos questions ne tarderont pas à obtenir leurs réponses.

