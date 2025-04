DOOM: The Dark Ages, id Software dévoile son Cosmic Realm inspiré par Lovecraft en vidéo

Bethesda est chaud en ce moment. Après la sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 et le lancement surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, c'est DOOM: The Dark Ages qui est sous le feu des projecteurs. Sa deuxième bande-annonce réunissait déjà tous les ingrédients pour donner envie de craquer aux joueurs n'étant pas déjà convaincus depuis son annonce et se terminait avec la surprenante apparition d'une créature aux faux airs de Cthulhu. Eh bien, c'est tout un royaume inspiré par les œuvres de H. P. Lovecraft que le Slayer va pouvoir massacrer : le Cosmic Realm ! Le directeur du jeu Hugo Martin d'id Software a donc pris la parole sur le PlayStation Blog et en vidéo afin de nous introduire ce monde inédit, qui donnera notamment une nouvelle origin story au Cacodemon et nous permettra d'étoffer notre arsenal avec le Reaver Chainshot. Et, oui, 22 niveaux sont annoncés, contre 13 dans les deux précédents épisodes, ce qui nous avait déjà bien occupé à l'époque dans DOOM Eternal. Autant dire qu'il devrait y avoir de quoi faire, surtout qu'il n'y aura pas de multijoueur cette fois.

Vous trouverez ci-dessous les détails concernant le contenu auquel vous pouvez vous attendre en jeu et les premiers détails au sujet du Cosmic Realm.

Tirez en rafale pour infliger une attaque légère à un seul adversaire ou maintenez enfoncée la gâchette pour charger la Chaos Sphere de l'arme et déchaîner de vicieux coups à distance qui réduiront les démons en purée. Cette arme ne ressemble à aucune autre arme créée pour un jeu id et propulse les combats au corps à corps de DOOM: The Dark Ages dans une nouvelle dimension en brisant les os de vos adversaires. Le son, le design, les graphismes : chaque aspect de cette arme est jouissif, et vous allez l'adorer au combat.

Les adversaires les plus féroces de DOOM: The Dark Ages nécessiteront le même degré d'agression avant de s'avouer vaincus. Tout comme dans les opus précédents, vous devrez vous faufiler en évitant les projectiles, puis foncer sur les plus gros démons jamais créés .

L'un d'eux est unique en son genre. C'est un lieu jamais visité dans Doom , mais nous tenions à l'incorporer à l'univers de Doom depuis un moment : il s'agit du Cosmic Realm . Vous découvrirez cette dimension à l'architecture cyclopéenne digne de l'esprit torturé de Lovecraft , et en percerez les plus sombres secrets en affrontant ses ennemis les plus redoutables.

À nos yeux, DOOM: The Dark Ages est le meilleur jeu Doom que nous ayons jamais créé (mais au final, ce sera à vous d'en juger). Nous nous sommes donnés à fond pour ne rien laisser au hasard. Le jeu comporte 22 niveaux de combats solo incroyables , des tonnes d'innovations comme le Bouclier-tronçonneuse, un fléau et de nouveaux pistolets déjantés, mais également une histoire riche en rebondissements et en action du début à la fin.

Et évidemment, un petit coup de pub pour les consoles de Sony a été effectué au passage, mais le jeu ne devrait pas avoir à rougir sur Xbox Series X et encore moins sur un gros PC.

Et il n'en sera que plus sublime sur PlayStation 5, avec des graphismes de pointe hallucinants grâce au tout nouveau moteur idTech 8.

Les innovations apportées par la dernière version d'idTech nous permettent d'afficher davantage de contenu à l'écran. Des lieux plus vastes pour plus d'exploration, plus d'ennemis à affronter, plus de destruction, un meilleur retour... Bref, une expérience vidéoludique décuplée. Grâce à l'éclairage dynamique apporté par le ray tracing, notre équipe a pu travailler plus efficacement et ainsi développer le jeu plus rapidement. Le moteur idTech 8 offre des performances ultra-fluides à 60 fps sur PlayStation. Le jeu sera aussi agréable manette en main que beau à regarder.

Il y aurait encore énormément à dire, mais nous voulions simplement donner aux fans de PlayStation un petit quelque chose pour patienter jusqu'à la date de sortie. Il nous tarde de partager cette expérience avec vous. C'est le jeu le plus ambitieux et le plus abouti que nous ayons jamais créé, et il est absolument fantastique sur PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro. Vous pourrez explorer, débloquer des armes et des compétences, mais également anéantir des démons dans DOOM: The Dark Ages dès sa sortie le 15 mai. (Vous pouvez même commencer votre aventure dès le 13 mai si vous optez pour la Premium Edition !)

Toute l'équipe d'id vous remercie infiniment pour votre soutien inébranlable.