TEST Bleach: Rebirth of Souls, quand les joueurs sont des bêtas testeurs

Un Bankai flou





Cela faisait très longtemps que le sympathique Ichigo Kurosaki attendait son moment de gloire sur console de salon. Pendant que d’autres licences pullulent sur les plateformes (coucou Dragon Ball) le héros de Bleach, lui, restait coincé dans un monde parallèle peuplé de jeux mobiles oubliables. Mais ça, c’était avant. Parce que, oui, un tout nouveau titre point le bout de son nez. Son nom ? Bleach: Rebirth of Souls. Nous avons décortiqué cette beta production, et nous avons des choses à dire...

Un jeu qui mise tout sur le style… sans forcément assurer sur le fond.

Sur le papier, Bleach: Rebirth of Souls envoie du lourd. Entendez par là que le cel-shading respecte les traits des personnages, les effets spéciaux claquent bien en combat, et les menus ont cette patte visuelle nerveuse qui colle parfaitement à l’univers. Mais une fois la hype retombée... La réalité s’affiche sous les yeux et elle fait mal.... Très mal... L’image est floue. Littéralement. La résolution doit plafonner autour des 720p, ce n’est pas possible autrement... Ce flou persistant gâche un brin la netteté des traits et des décors. De plus, l’aliasing est omniprésent, les contours scintillent, les lignes tremblotent, et même les Bankai les plus stylés perdent un peu de leur impact. Une direction artistique solide, certes, mais qui souffre d’une technique bien en deçà de ce que nous esperions d’une telle adaptation en 2025.

Autre souci et pas des moindres, les collisions approximatives. Il n’est pas rare de voir un personnage marcher avec le pied à moitié enfoncé dans le sol, ou se positionner de travers pendant une scène censée être dramatique. Dans certains niveaux, ce décalage devient vraiment flagrant, cassant l’immersion en un clin d’œil. Sans compter les animations qui sont d’une rigidité affolante, même Robocop bouge mieux que certains personnages. Ajoutons à cela des environnements assez vides et peu détaillés, et nous avons un jeu qui mise tout sur le style… sans forcément assurer sur le fond.

Sur PC, le titre frôle l’irrespect total. Ce n’est même plus une question d’optimisation douteuse ou de petits bugs isolés : le jeu plante. Tout le temps. Partout. Le simple fait de lancer une partie se transforme en défi. Certains modes refusent purement et simplement de se charger, et des combats peuvent se solder par un retour bureau sans prévenir, même après quelques minutes d’action. Le plus absurde dans tout ça ? Pour limiter les plantages, il faut passer Windows en japonais. Oui, vous avez bien lu. Modifier la langue système de son OS pour espérer jouer à un titre vendu au prix fort en 2025... C’est une solution digne d’un forum obscur de l’ère Windows XP, pas d’une production sous licence officielle publiée par Bandai Namco. En l’état, le portage PC est honteux. C’est comme si personne n’avait testé sérieusement cette version avant de la balancer en ligne. Un jeu qui se crashe dès le lancement, c’est plus un bug, c’est un mur.

Concernant la bande-son, elle amuse gentiment les esgourdes avec des compositions qui balancent entre jazz nerveux et rock musclé. Les bruitages sont eux aussi bien réalisés, les coups ont du punch, les téléportations claquent, et les cris de certains finishers donnent quelques frissons. Mention spéciale aux doublages japonais portés par des comédiens qui connaissent leur rôle sur le bout des lames.

Notation Graphisme 8 20 Bande son 13 20 Jouabilité 14 20 Durée de vie 12 20 Verdict 9 20