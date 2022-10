Meta : les joueurs pourront bientôt essayer certains titres du Store VR gratuitement pendant 15 à 30 minutes

Si vous avez déjà essayé de vous faire rembourser un titre Quest sur lequel vous avez joué moins de deux heures, vous avez pu constater que cela peut parfois être assez compliqué. Eh bien, cela va bientôt changer ! Meta annonce qu'il sera possible d'essayer un titre (parmi une sélection) durant 15 à 30 minutes, à l'instar de ce qu'il se fait - sur une durée bien plus longue cependant - avec la formule PlayStation Plus Extra de Sony.

Les développeurs ont le choix d'utiliser ou non cette fonctionnalité, sans qu'il y ait besoin d'installer quoi que ce soit. Autrement dit, il s'agit pour eux d'une simple option à activer depuis le profil du jeu en question. Lors de l'activation, ces derniers peuvent choisir la durée de l'essai, entre 15 et 30 minutes.

Pour les joueurs, il suffira de se rendre sur la page du jeu qu'ils veulent essayer via l'option « Essayez avant d'acheter » (comme sur la première image de l'article). Lorsque vous essayez un titre, le timer s'enclenche au lancement et se met en pause si vous verrouillez le casque ou quittez l'application. Autre subtilité, si vous décidez d'acheter le jeu, vous conserverez votre progression et sauvegarde, sauf bien entendu si vous désinstallez le jeu et que celui-ci n'est pas éligible aux sauvegardes dans le cloud.

Sachez enfin que la fonction « Essayez avant d'acheter » n'est disponible que pour les applications du Meta Quest Store. Elle n'est pas disponible sur l'App Lab ou le Rift Store. À noter également que rien ne dit si le système de remboursement des moins de deux heures d'utilisation sera conservé ou non, wait & see.

Si le Meta Quest 2 vous intéresse, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.