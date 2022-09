META QUEST 2 : la MAJ V44 améliore l'enregistrement vidéo, le contrôle parental et le verrouillage d'applications

La dernière mise à jour v44 du Meta Quest ajoute une série d'options sur l'enregistrement vidéo, le contrôle parental et le verrouillage d'application.

Du côté des améliorations de l'enregistrement et du mode miroir, les options peuvent être activées en allant dans les paramètres expérimentaux. Il suffit de cliquer sur « paramètres avancés de la caméra ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre et des options apparaissent afin de choisir le degré de stabilisation de l'image, à passer à une définition Full HD 16:9 (paysage) ou 9:16 (portrait), voire paramétrer le nombre d'images par secondes ou le niveau de compression. A noter, pour modifier , par la suite ces paramètres, il faut aller dans Système > Camera > Expérimental.

Cependant, des compromis seront à prendre en compte. Qui dit forte stabilisation de l'image dit réduction du champ de vision, qui dit fréquence d'image élevée dit ralentissement possible des applications, et enfin qui dit compression moins élevé dit taille de fichier importante et risque de lag.

En dehors de l'enregistrement vidéo, d'autres fonctions ont été améliorées. La première réduira peut-être (c'est ce que nous pouvons espérer) le nombre d'enfants en bas-âge lors de nos sessions multijoueurs, il s'agit du contrôle parental. Désormais, il est possible de désactiver le mode développeur et ainsi empêcher aux enfants les plus fourbes d'installer des APK à notre insu.

En parlant d'applications, il sera également possible via la fonctionnalité APP Locks d'associer un schéma de déverrouillage pour chaque application ou bien un seul schéma pour l'ensemble.

Comme toujours, si vous n'avez toujours pas votre casque en V44, ne vous inquiétez pas, les mises à jour se font par groupes et par vagues, comme énoncé dans l'article suivant.

