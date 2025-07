Thief VR: Legacy of Shadow – Le studio en dit plus sur le sim immersif culte en réalité virtuelle

Développé par Maze Theory (Doctor Who: The Edge of Time) et publié par Vertigo Games (Arizona Sunshine), ce nouvel opus entend exploiter les atouts de la VR pour renouer avec les fondamentaux du genre immersive sim. Si le genre semblait taillé pour la VR, les exemples vraiment marquants se comptent sur les doigts d’une main. En dehors de quelques expériences proches du concept, comme Vampire: The Masquerade – Justice ou la série Espire, rares sont les jeux à avoir pleinement intégré les mécaniques de simulation immersive à la première personne dans un cadre VR natif. Thief VR entend justement combler ce vide.

« La VR permet une interaction physique directe avec l’environnement. C’est un terrain idéal pour les mécaniques d’un immersive sim », explique Eugenio Aguilar Oriani, producteur chez Vertigo Games. Dans Legacy of Shadow, le joueur devra se pencher, se cacher, fouiller des poches, crocheter des serrures à deux mains, et résoudre des énigmes dissimulées dans le décor, comme des leviers camouflés derrière des tableaux ou des mécanismes intégrés à des étagères.

Des choix de design adaptés à la VR

Le crochetage a été spécialement repensé pour la VR avec un retour haptique immersif. Les joueurs les plus aguerris pourront se passer totalement d’interface graphique, tandis que les autres bénéficieront d’une aide visuelle. Concernant les flèches à corde, plutôt que de pouvoir les planter dans n’importe quelle surface, Thief VR opte pour un système d’ancrages prédéfinis, pour plus de lisibilité et de confort en réalité virtuelle. Une décision assumée par Russ Harding, directeur créatif chez Maze Theory : « Cela oblige le joueur à observer son environnement et réfléchir comme un vrai voleur. L’exploration verticale est récompensée, tout en assurant une navigation fluide. »

Entre tradition et renouveau

Le jeu se déroule dans une période inédite de la chronologie : 200 ans après Deadly Shadows (2004) et 200 ans avant le reboot de 2014. Un positionnement temporel qui permet à l'équipe de faire le lien entre les deux visions de la saga, en jouant sur les évolutions politiques et esthétiques de la Cité, la disparition progressive des Gardiens, et la déchéance de la magie des glyphes.

Le joueur n'incarne pas Garrett, mais Magpie, un jeune voleur débutant. Pour autant, le personnage culte n’est jamais loin : Stephen Russell reprend son rôle emblématique sous forme de voix spectrale, qui guidera le protagoniste tout au long de sa progression.

« On voulait proposer une montée en puissance fidèle à la fantasy de la série, sans faire un simple copier-coller du parcours de Garrett », précise Harding.

Une atmosphère fidèle, sans tomber dans l’horreur

Même si le studio assure ne pas avoir conçu le jeu comme une expérience horrifique, les éléments surnaturels et dérangeants propres à la licence seront bien présents, au détour de certaines missions. Un clin d'œil aux niveaux les plus marquants des premiers opus, souvent teintés d’angoisse.

Une sortie prévue sur SteamVR

Thief VR: Legacy of Shadow est prévu pour 2025 sur Steam. Aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant une éventuelle version Meta Quest ou PlayStation VR2.