Meta : le multitâche existe et il se trouve sur le Quest Pro

Les Meta Quest 2 et Meta Quest Pro vous permettent tous deux d'afficher trois fenêtres de navigations à la fois. Mais sur le Quest 2, vous ne pouvez pas ouvrir le navigateur à l'intérieur d'une application VR sans la quitter. Le Quest Pro supprime cette limitation, apportant le multitâche VR en 2D en autonome.

Cela signifie que si vous avez besoin de rechercher quelque chose en ligne ou de vous débloquer dans Red Matter 2, vous n'aurez plus besoin de retirer le casque et d'utiliser votre téléphone ou votre PC. Il s'agit d'une étape essentielle pour que les casques VR deviennent des ordinateurs à usage général.

Meta a déclaré que cette nouvelle fonctionnalité est rendue possible par les 12 Go de RAM du Meta Quest Pro, soit du pur message marketing ! Imaginons que votre application fait 500 Mo en RAM, les 6 Go du Meta Quest 2 ne sont pas remplis, donc pouvant possiblement afficher le navigateur web en même temps, qui ne peut pas prendre plus de 5 Go, sinon le Meta Quest premier du nom avec ses 4 Go n'arriverait pas à naviguer sur le web !

Par ailleurs et pour apporter plus de précisions, vous ne pouvez cependant pas mettre en lecture plusieurs applications en même temps, l'une se mettant en pause dès que vous basculez sur l'autre. Petite subtilité, vous pouvez, à l'image de Windows, réduire le navigateur pour l'exploiter au besoin.

