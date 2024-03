CitraVR : cet émulateur 3DS sur Meta Quest est-il en sursis ?

La semaine dernière, un vent procès a soufflé entre Nintendo of America et Tropic Haze, la société derrière l'émulateur de la Nintendo Switch, Yuzu. Les tribunaux ont été saisis, et après des pourparlers intenses, les deux parties ont finalement conclu un accord à l'amiable. Selon les termes de cet accord, Tropic Haze s'engage à verser la somme de 2,4 millions de dollars à Nintendo et à cesser toute activité de développement liée à Yuzu.

Cette affaire judiciaire ne se limite pas à Yuzu seul. Elle touche également Citra, un émulateur de la 3DS âgé de dix ans. Comme annoncé par Bunnei, le développeur de Yuzu et de Citra, dans un message sur Discord, Citra a également été retiré de la circulation. Mais la fin de ce dernier soulève une interrogation supplémentaire : quel sera le sort de CitraVR qui est un projet distinct, initié par Amanda Watson, développeuse dans le domaine de la réalité virtuelle (le LINK du Meta Quest est son bébé). Bien que ce projet ne soit pas directement lié à Yuzu, son code repose sans nul doute sur celui de Citra.

Malgré l'incertitude qui entoure l'avenir de CitraVR, une chose semble claire : son impact risque d'être moindre que celui de Citra. En effet, installer l'émulateur sur Meta Quest nécessite de passer le casque en mode développeur et de maîtriser le Sideloading. Bien que peu probable, il est à noter que Watson pourrait également décider de retirer CitraVR de la circulation. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée quant à la poursuite ou à l'abandon du projet.

En dépit de ces péripéties juridiques, les amateurs d'émulation sur Meta Quest peuvent encore, du moins pour le moment, accéder à l'émulateur CitraVR sur la plateforme GitHub ici.