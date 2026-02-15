Meta observe le Steam Frame et pourrait en tirer des leçons

Dans une session de questions réponses sur Instagram, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a expliqué que l’entreprise suivra attentivement les retours du marché concernant le Steam Frame. Si le casque rencontre un véritable succès, Meta analysera les raisons de cette adoption et pourra s’en inspirer.

Bosworth précise que son équipe étudie systématiquement les choix techniques opérés par la concurrence. Résolution, architecture matérielle, caméras ou solutions de connexion font partie des éléments observés. Le système de dongle sans fil prévu pour relier le Steam Frame à un PC a notamment été cité comme exemple d’approche que Meta avait déjà explorée sans la retenir. Si la demande se confirme côté utilisateurs, ce type de solution pourrait toutefois être reconsidéré.

Cette déclaration illustre une position pragmatique. Meta ne ferme pas la porte aux idées venues d’ailleurs, même lorsqu’elles proviennent d’un concurrent direct comme Valve. Chaque nouveau casque lancé sur le marché constitue pour l’entreprise un test grandeur nature des attentes réelles des consommateurs.

Le Steam Frame se distinguerait par une approche hybride, avec un fonctionnement autonome mais aussi un streaming depuis un PC via un système optimisé autour de SteamOS. Cette orientation s’inscrit dans la continuité de l’écosystème Steam et vise un public habitué au jeu PC. Ce positionnement contraste avec celui des casques Meta Quest, davantage centrés sur l’autonomie et l’écosystème maison.

Derrière ces échanges se dessine une réalité plus large. Le marché de la réalité virtuelle reste en phase d’expérimentation stratégique. Les constructeurs ajustent leurs feuilles de route en fonction des signaux envoyés par les utilisateurs et des succès ou échecs observés chez leurs concurrents.

Pour l’écosystème XR, cette dynamique concurrentielle est structurante. L’arrivée d’un nouvel acteur matériel pousse les leaders en place à affiner leurs choix techniques et économiques. Si certaines innovations du Steam Frame trouvent leur public, elles pourraient influencer les prochaines générations de produits signés Meta.