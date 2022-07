Meta Quest 1 et 2 : de nouveaux paramètres de capture vidéo sont disponibles

Il en aura fallu du temps... Meta se met aujourd'hui à la page et propose enfin dans son outil pour développeurs des réglages de capture vidéo. Il rattrape ainsi son retard face à ce que propose SideQuest depuis longtemps déjà. La fonctionnalité vient de débarquer dans la dernière version de l'Oculus Developer Hub (macOS et Windows), un outil tout-en-un pour gérer son Meta Quest. Plus poussé que SideQuest, ODH de son petit nom rajoute la fonctionnalité bienvenue dans la section « Record Video ».

Au menu, la possibilité de :

Choisir entre la capture vidéo monoscopique ou stéréoscopique. Entendez par là, la capture d'un seul œil (le gauche) ou les deux yeux à la fois pour un bel effet jumelle ;

Choisir la résolution de la vidéo ainsi que le taux d'images par seconde :

1024p à 36 fps (1:1) ;



1080p à 36 ou 60 fps (16:9) ;



1440p à 36 ou 60 fps (16:9) ;



2160p à 36 ou 60 fps (16:9).

Le débit de capture vidéo : 5, 8, 25 et 40 Mbps pour jouer sur la qualité du rendu.

Le résultat est pour le moins étrange. Meta a eu la bonne ou mauvaise idée - c'est selon - de mettre des bandes noires sur le pourtour d'image afin de retranscrire à l'écran le même rendu que dans la vidéo finale. La capture ci-dessous présente la vue en 16:9. C'est un peu déroutant il est vrai, mais c'est alors le meilleur moyen de se rendre compte qu'une capture vidéo dans un format différent de l'échelle 1:1 coupera au final pas mal de détails en sortie.

N'oubliez pas que si vous ne voulez pas effectuer ces manipulations sur l'ordinateur, notre application Quest Games Optimizer propose, elle aussi, des profils vidéo embarqués sans enlever le casque. En plus des résolutions précédentes, vous avez le choix d'un réglage 720p et de la capture débridée jusqu'à la 4K à 120 fps si la situation le permet.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €.