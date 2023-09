Meta Quest 3 : devenez maître constructeur en réalité mixte grâce à LEGO Bricktales qui débarque sur Meta Quest

Si vous n'avez ni la place ni les orteils assez solides pour succomber aux briques jaunes, eh bien, la réalité mixte pourrait bien vous permettre de retomber en enfance avec LEGO Bricktales. Si le jeu de ClockStone est déjà sorti sur les plateformes standards et mobiles, la force de la version Meta Quest 3 sera de pouvoir y jouer en totale immersion.

Le principe du jeu est assez mignon, puisqu'il s'agit d'aider votre grand-père (celui du jeu) à reconstruire son parc d'attractions, soit le prétexte idéal pour parcourir différents thèmes et lieux (désert, châteaux, pirates…) et rencontrer des PNJ qui auront à leur tour besoin de vos services. Voici, à ce propos, ce que l'éditeur a déclaré :

Les dioramas détaillés présentés dans LEGO Bricktales sont parfaits pour la plateforme VR. Je sais que les fans de LEGO vont adorer les explorer avec le niveau d'immersion qu'offre la VR.

Espérons toutefois que le studio ait envie de dépasser le simple cadre du jeu vidéo, notamment en proposant un mode sandbox, qui permettrait de créer sans limite (et sans soucis d'aménagement et d'argent) toutes sortes de dioramas. Il serait également opportun de proposer des jeux concours en ce sens, permettant à la réalité mixte de véritablement décoller, car soutenue par une marque emblématique, en qui chaque parent et enfant peuvent facilement placer leur confiance : LEGO.

Cependant, il n'est pas dit que la maison mère saurait gré que chacun construise, de façon dématérialisée et en toute gratuité, des dioramas. Ne perdons pas de vue la finalité de la société : concevoir, produire et vendre des morceaux de plastique, qui eux, sont bien physiques.

LEGO Bricktales VR arrivera sur la plateforme Meta Quest le 7 décembre 2023 et offrira un costume d'extraterrestre LEGO exclusif en guise de bonus de précommande.