Meta Quest 3 : une fuite révèle le fonctionnement du nouveau Guardian !

Source: Samulia via Luna

Si vous suivez régulièrement la section VR/AR du site, vous connaissez sûrement Samulia, le dataminer préféré des possesseurs de Meta Quest. Eh bien, ce dernier n'a pas fini de faire parler de lui puisqu'il aurait dernièrement déniché des vidéos tutoriel expliquant comment fonctionnerait le nouveau Smart Guardian sur Meta Quest 3.

C'est dans la version bêta de la dernière mise à jour de la V55 que le mineur de données aurait déniché lesdites vidéos (qui ont été supprimées puis repartagées par d'autres) :

Les images parlent d'elles-mêmes, un personnage se déplace dans un salon, tandis que le Meta Quest 3 scanne et cartographie la pièce. D'ailleurs, un indicateur indique quand le balayage est terminé. Dans une autre vidéo, un avertissement apparaît lorsque l'avatar s'approche d'objets physiques, puis dans la dernière, un peu de réalité mixte avec une balle rebondissant sur des objets physiques automatiquement scannés.

Un Guardian intelligent permettrait d'identifier l'environnement sans que le joueur ait à le faire manuellement. Si cela peut sembler anodin pour la délimitation de notre espace, l'IA pourrait identifier automatiquement le mobilier, apportant à la réalité mixte son véritable game changer. Les jeux en RM profiteraient alors des données récoltées pour générer des situations et des interactions avec le joueur beaucoup plus poussées que par le passé, d'autant plus que le Meta Quest 3, disposant d'un capteur de profondeur, devrait être incroyablement précis dans le domaine.



Meta n'a pas communiqué dessus, mais pour rappel, voici ce que la société avait déclaré à l'annonce du produit :

Sur Quest 3, notre technologie Meta Reality, la meilleure de sa catégorie, vous permet de mélanger de manière transparente votre monde physique avec le monde virtuel. Ces nouvelles expériences vont au-delà de la réalité mixte d'aujourd'hui en comprenant et en répondant intelligemment aux objets de votre espace physique, tout en vous permettant de naviguer dans cet espace de manière naturelle et intuitive, ce qui était pratiquement impossible auparavant.

Lors d'une réunion interne, Mark Rabkin (vice-président de Meta AR) aurait déclaré ceci :

L'objectif principal de l'équipe est de créer une expérience facile, confortable et naturelle rien qu'en mettant le casque. Vous pouvez marcher sans effort dans votre maison en sachant que vous voyez parfaitement bien. Vous pouvez placer des ancres et des objets sur votre bureau. Vous pouvez prendre votre café. Vous pouvez ainsi rester à l'intérieur beaucoup plus longtemps.

Le confort, la non-obligation de retirer le casque ou se mettre en passthrough pour surveiller si tout va bien risque de plaire à certains, qui plus est aux familles nombreuses. Espérons toutefois que l'utilisateur aura toujours la possibilité de délimiter son espace manuellement, et que le Smart Guardian ne lui interdise pas telle ou telle application si son espace paraît inférieur aux besoins de l'expérience, ce qui serait la pire chose à faire.



