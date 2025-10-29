Horizon Worlds v83 améliore la création, l’interface et les performances sur Meta Quest

Meta déploie la version 83 de Horizon OS et de Horizon Worlds pour les utilisateurs du canal de test public. Cette nouvelle étape marque une vraie avancée dans la manière dont le constructeur rapproche ses différents environnements. L’expérience devient plus fluide, plus logique et plus agréable à parcourir, que l’on soit joueur, créateur ou simple explorateur.

Le premier changement saute aux yeux dès l’ouverture du casque. Le menu Navigator, qui remplace l’ancien panneau horizontal depuis la V81, subit un léger lifting. Ce nouvel espace centralise tout ce qui sert au quotidien, de la bibliothèque d’applications à la caméra, en passant par les notifications et les réglages. Tout est organisé de façon plus claire avec un menu latéral qui s’adapte à chaque onglet. L’onglet Worlds réunit les destinations sociales, People donne accès aux amis et You affiche l’avatar ainsi que le statut. Le tout repose sur une navigation plus intuitive, où la recherche et les actions rapides s’effectuent sans effort.

Meta veut rendre la navigation naturelle, presque invisible, pour que le casque se fasse oublier au profit de l’expérience.

Visuellement, l’évolution est nette. Le fond gris opaque laisse place à un léger effet d’atténuation qui garde la perception du monde réel tout en mettant l’interface en valeur. L’ensemble paraît plus harmonieux, moins “VR dans la VR”. Côté interactions, tout devient plus fluide aussi. Un double appui sur le bouton Meta affiche ou masque les fenêtres 2D. Pour ceux qui préfèrent le suivi des mains, il suffit désormais de tapoter deux fois le pouce et l’index de la main droite pour obtenir le même résultat. Le menu principal s’ouvre en présentant la main ouverte tournée vers soi, un geste simple et logique qui aligne Horizon OS sur les nouveaux standards de la réalité mixte.

Meta expérimente également plusieurs versions de l’interface poignet, le PUI. Certains testeurs voient une version épurée avec seulement les notifications et quelques commandes rapides, d’autres une variante plus complète avec les paramètres du casque. L’idée est de trouver le bon équilibre entre rapidité et lisibilité, en fonction des habitudes de chacun.

La mise à jour touche aussi Horizon Worlds, la plateforme créative de Meta. La bibliothèque d’assets s’enrichit et passe au premier plan, avec un moteur de recherche plus précis et de nouveaux filtres. Les blocs de code servant à faire apparaître ou disparaître des objets ont été repensés pour gagner en clarté. Les créateurs peuvent maintenant ajuster la taille d’un objet au moment où il apparaît ou ajouter des paramètres à l’événement qui accompagne sa création. Une nouvelle commande permet de récupérer la liste complète des éléments générés à partir d’un seul objet, ce qui facilite la gestion des mondes complexes. En cas d’échec de création, un signal clair prévient désormais l’utilisateur, évitant ainsi les erreurs liées à la capacité maximale d’un monde.

Ces outils deviennent plus intelligents et plus propres à l’usage. Des événements globaux préviennent désormais automatiquement les scripts lorsqu’un objet est créé ou supprimé, ce qui simplifie grandement le travail de débogage. De nombreux ajustements viennent renforcer le confort général. La caméra bénéficie de nouveaux sons, les menus gagnent en clarté et les panneaux de construction se figent beaucoup moins souvent. Les conversations vocales sont plus stables et les effets visuels des projectiles mieux synchronisés. Dans l’ensemble, Horizon Worlds gagne en réactivité et en fiabilité.

La reconnaissance spatiale s’améliore également. Les casques Quest 3 et Quest 3S identifiaient déjà les murs, sols et plafonds. Désormais, ils détectent aussi les plafonds inclinés, les sols à plusieurs hauteurs et les cloisons intérieures. Cela rend la cartographie de l’espace plus précise et renforce le réalisme des expériences en réalité mixte. Meta ajoute en parallèle une fonction qui permet d’ouvrir certains sites web directement depuis l’application mobile Horizon, avec des liens vers des plateformes comme Roblox ou TikTok. Cette continuité entre le smartphone et le casque montre la direction que prend la marque, où tout devient connecté, sans rupture d’usage.

Certaines fonctions restent en phase de test et ne seront pas forcément disponibles pour tout le monde. Meta continue d’ajuster le comportement de Navigator et du PUI avant de les généraliser. Ce processus progressif confirme la stratégie du constructeur : créer un écosystème cohérent où travail, création et divertissement cohabitent sans frontière. Si la version finale conserve cette stabilité et cette clarté, Horizon OS pourrait bien devenir la référence d’un environnement XR complet, pensé pour le quotidien autant que pour l’exploration.