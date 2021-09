Metal Gear 2: Solid Snake, la bande originale du jeu MSX2 annoncée en vinyles

Source: Just for Games

Source: Just for Games

Avant Metal Gear Solid, jeu culte de la PlayStation, il y a eu Metal Gear sur MSX2, puis une suite, Metal Gear 2: Solid Snake, qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, le titre est sorti en 1990, il commence à dater, mais sa bande originale va être déclinée en vinyles grâce à Mondo, et distribuée par chez nous par Just for Games.

Du bon gros synthétiseur à l'ancienne, inspiré des films d'action et d'espionnage des années 80, voilà ce qui attend les fans qui craqueront pour cette bande originale en vinyles de Metal Gear 2: Solid Snake, avec 37 pistes regroupées sur deux disques de 180 g. L'artwork représentant Snake face au Metal Gear est signé par Oliver Barrett, déjà auteur de la pochette d'Army of the Dead pour Waxwork Records, et elle est à admirer ci-dessus.

La date de sortie de la bande originale de Metal Gear 2: Solid Snake en double vinyle est fixée au 29 octobre 2021, avec une édition limitée avec des disques rouges à l'effet fumé. Les précommandes sont déjà ouvertes à la Fnac, comptez 44,99 €.