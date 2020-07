Microids dévoile son line-up 2020, officialisant Astérix & Obélix XXL Romastered

En juin dernier, nous vous rapportions l'existence d'une page dédiée à un certain Astérix & Obélix XXL Romastered du côté de l'organisme de classification des jeux en Australie, laissant peu de place au doute quant à une annonce d'un tel remaster par Microids. L'éditeur français vient de communiquer son line-up pour le restant de l'année 2020 et vous ne serez donc pas surpris d'y retrouver ces chers Gaulois et leur petit chien.

Pour le moment, il faudra se contenter d'un logo, de sa date de sortie du 22 octobre 2020 en Europe sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac, d'un évident synopsis et d'un rapide listing des nouveautés. Outre la promesse de graphismes remis aux goûts du jour, cette version remastérisée par OSome Studio proposera d'alterner entre elle et le jeu d'origine, disposera d'un gameplay totalement refait avec deux nouveaux modes, ainsi qu'une refonte de la caméra et des animations. Les voix originales seront elles toujours présentes.

Après une belle journée de chasse, Astérix et Obélix rentrent au village. À leur arrivée, ce dernier est en feu et les villageois ont disparu... Par Toutatis ! Les Romains ont encore frappé ! Nos deux valeureux Gaulois et le fidèle Idéfix partent alors à la rescousse de leurs amis kidnappés et enfermés aux quatre coins du monde ! Affrontez des milliers de Romains, explorez le monde – Gaule, Égypte, Grèce, Rome... – et relevez de nombreux défis, dans ce remaster tant attendu !

Sinon, voici les autres jeux annoncés au calendrier de Microids, qui ne sont pas bien fous malheureusement :

Qui veut gagner des millions ? - Le 29 octobre en Europe et le 17 novembre en Amérique du Nord sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac ;

- Le 29 octobre en Europe et le 17 novembre en Amérique du Nord sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac ; Agatha Christie: The ABC Murders - Le 6 octobre sur Switch ;

- Le 6 octobre sur Switch ; Les Tuniques Bleues Nord & Sud - Le 27 octobre sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac ;

- Le 27 octobre sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac ; Entraînement Cérébral du Professeur Rubik - Le 12 novembre en Europe et le 17 novembre en Amérique du Nord sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac ;

- Le 12 novembre en Europe et le 17 novembre en Amérique du Nord sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac ; My Universe : Maîtresse d'école - Le 15 octobre 2020 en Europe et le 3 novembre en Amérique du Nord sur PS4, Xbox One (USA uniquement), Switch, PC et Mac ;

- Le 15 octobre 2020 en Europe et le 3 novembre en Amérique du Nord sur PS4, Xbox One (USA uniquement), Switch, PC et Mac ; My Universe : Fashion Boutique - Le 27 octobre sur PS4, Xbox One (USA uniquement), Switch, PC et Mac ;

- Le 27 octobre sur PS4, Xbox One (USA uniquement), Switch, PC et Mac ; My Universe: Cooking Star Restaurant - Le 10 novembre sur PS4, Switch, PC et Mac ;

- Le 10 novembre sur PS4, Switch, PC et Mac ; My Universe: My Baby - Le 26 novembre en Europe sur PS4, PC et Mac ;

- Le 26 novembre en Europe sur PS4, PC et Mac ; My Universe: Pet Clinic Cats & Dogs - En décembre 2020 en Europe et au premier trimestre 2021 en Amérique du Nord sur PS4, Switch, PC et Mac.

Vous l'aurez remarqué, le remaster de XIII, pourtant daté au 10 novembre 2020 le mois dernier, ne figure pas dans ce planning. Rassurez-vous, le communiqué de presse le mentionne bien sans donner de nouveaux détails à son sujet. Vous pouvez d'ailleurs le précommander au prix de 49,99 € sur PS4 chez notre partenaire Amazon.