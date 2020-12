Xbox : de gros chiffres pour l'année 2020, un point sur le line-up 2021, et l'arrivée du cloud gaming sur iOS et PC se précise

L'année n'est pas encore finie, mais il est déjà l'heure du bilan pour certains. Jerret West, Chief Marketing Officer de chez Xbox, a pris la parole sur le site officiel de la marque pour faire le point sur quelques chiffres marquants de l'année, mais aussi effectuer des annonces pour la suite. Nous apprenons ainsi qu'en novembre 2020, avec l'arrivée des Xbox Series X et S, il y a eu des milliards d'heures de jouées sur plus de 3 800 jeux, et 2 fois plus d'abonnés au Xbox Game Pass qu'en novembre 2019.

Pour le reste, le constructeur se félicite encore une fois d'un lancement record, mais toujours sans dévoiler de chiffres de vente. Il rappelle tout juste que 40 % des acquéreurs de Xbox Series S sont des nouveaux venus du côté de la marque, et que des records sont tombés en France et dans d'autres pays européens.

Le plus intéressant reste la projection vers 2021. Outre un aperçu loin d'être exhaustif du line-up de l'année prochaine, nous avons droit à un point bienvenu sur les titres déjà promis sur le Xbox Game Pass, et surtout une confirmation que le cloud gaming pour iOS et Android est toujours prévu pour 2021, et plus précisément pour le printemps !

C’est grâce à vous que nous avons pu lancer une nouvelle génération de consoles et pour le jeu vidéo en général en cette fin d’année, et nous souhaitons déjà vous en dire plus sur ce qui vous attend en 2021. Cette année nous a confortés dans l’idée que le plaisir de jouer et la faculté qu’a le jeu vidéo de nous rapprocher de notre famille, de nos amis et de celles et ceux qui découvrent Xbox doivent être partagés et appréciés à leur juste valeur.

Votre réaction suite au lancement des Xbox Series X|S a été à la fois impressionnante et réconfortante. Nous souhaitons que celles et ceux qui veulent découvrir une nouvelle expérience sur Xbox Series X et Xbox Series S puissent être rapidement en mesure de le faire et nous travaillons avec nos revendeurs partenaires afin de réapprovisionner les stocks aussi vite que possible.

Pour juger du succès à l’aube d’une nouvelle génération pour le jeu vidéo, quoi de mieux que de constater que de plus en plus de joueuses et de joueurs se connectent pour jouer avec leurs amis et découvrir de nouveaux titres qu’ils adorent. Les milliards d’heures que vous avez consacrés à plus de 3 800 jeux différents le mois dernier constituent le pilier de notre succès.

Vous profitez également plus que jamais de la bibliothèque du Xbox Game Pass : si l’on compare le mois de novembre 2020 au même mois de l’année dernière, on constate que votre engagement mensuel a plus que doublé. Voici d’autres données marquantes :

Plus de 1,6 million de mises à jour de jeux ont été installées sur Xbox Series X|S grâce au Smart Delivery ;

40 % des joueuses et joueurs qui ont rejoint la famille Xbox pour la première fois jouent sur Xbox Series S ;

L’Europe a connu des records de ventes avec un écoulement de consoles en un temps record en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, ce qui en fait l’un des marchés où les Xbox Series X|S se sont vendues le plus rapidement ;

En novembre, les membres du Xbox Game Pass ont joué à leurs titres favoris, comme Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Rainbow Six: Siege, Tetris Effect Connected et Star Wars: Jedi Fallen Order via le EA Play, inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Alors, à quoi s’attendre pour la suite ?

Le Cloud Gaming (en Bêta) dans le Xbox Game Pass Ultimate arrive sur iOS et PC en 2021

Il est essentiel pour nous de faire découvrir Xbox à de nouvelles joueuses et de nouveaux joueurs, pour aider les jeux et leurs développeurs à atteindre les 3 milliards gamers qui peuplent le monde. C’est pour cette raison que l’écosystème Xbox couvre une multitude d’appareils tout en offrant une expérience uniforme, quel que soit le moyen via lequel vous vous connectez : Xbox Series X|S, PC, Xbox One, Android et, à partir du printemps 2021, en cloud gaming, sur PC Windows et appareils iOS.

Au printemps 2021, nous franchirons donc une nouvelle étape pour atteindre toujours plus de joueuses et de joueurs du monde entier en rendant le cloud gaming via le Xbox Game Pass Ultimate accessible sur PC avec l’application Xbox et sur navigateur, ainsi que sur les appareils iOS, en passant par le navigateur internet. En ouvrant la porte de l’écosystème Xbox à plus d’un milliard d’appareils, nous souhaitons créer une expérience accessible à tous les types de joueuses et de joueurs. Que l’on souhaite jouer à Minecraft Dungeons avec ses amis Xbox en utilisant les contrôles tactiles sur iPhone, ou rejoindre un assaut dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière sur une tablette Surface Pro entre deux rendez-vous, ce sera possible.

Quel que soit l’écran que vous choisirez, nous voulons qu’il soit facile pour vous de continuer à jouer et à vous connecter avec vos amis.

Nous avons hâte de vous en dire plus sur nos ambitions concernant le cloud gaming et comment celles-ci vous aideront à transformer vos expériences de jeu.

Les créateurs de jeux rêvent en grand sur Xbox

Nous changeons d’année, mais les jeux restent notre priorité. En 2021, les créateurs du monde entier mettront à profit la puissance des Xbox Series X|S pour vous apporter une grande variété de contenu.

En ce qui concerne les Xbox Game Studios, en 2021, vous retrouverez le Master Chief dans Halo Infinite, vous découvrirez un voyage dans les esprits torturés de Psychonauts 2 et d’autres surprises dont nous n’avons pas encore parlé. Vos jeux préférés continueront également à se développer, plus de 30 contenus inédits pour des franchises comme Forza, Sea of Thieves, Grounded et d’autres sont en préparation. À l’avenir, vous aurez aussi des nouvelles des équipes des Xbox Game Studios et de Bethesda.

L’an prochain, nous accueillerons officiellement l’équipe de Bethesda, à l’origine de licences acclamées par la critique telles que The Elder Scrolls, Fallout et Doom, dans la famille Xbox. Grâce à cette union, le nombre d’équipes des Xbox Game Studios passera de 15 à 23 en 2021, toutes engagées pour créer un avenir du jeu vidéo représentatif de la diversité de ses joueuses et joueurs.

Nous pensons que cette génération sera la plus réjouissante que nous ayons connue pour les joueuses et les joueurs, mais aussi pour les développeurs, une génération qui sera capable de proposer un jeu pour chacun et chacune. Bien que nous vous réservions beaucoup de surprises, issues de nos partenaires talentueux et des équipes créatives de Microsoft, voici un avant-goût des jeux prévus sur Xbox en 2021, incluant ceux jouables via le Xbox Game Pass :

Les jeux annoncés sur Xbox

CrossfireX

12 Minutes (exclusivité console au lancement)

(exclusivité console au lancement) Lego Star Wars : La Saga Skywalker

Far Cry 6

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Chorus

Ruined King: A League of Legends Story

Scarlet Nexus

Balan Wonderworld

Resident Evil Village

The Artful Escape

Echo Generation

Songs of Iron

Tunic

Sable

Bright Memory Infinite

Way to the Woods

Echo Generation

Outriders

Les jeux Xbox disponibles dans le Xbox Game Pass

Halo Infinite

Psychonauts 2

The Ascent

The Medium (exclusivité console au lancement)

(exclusivité console au lancement) The Gunk (exclusivité console au lancement)

(exclusivité console au lancement) Warhammer 40K: Darktide (exclusivité console au lancement)

(exclusivité console au lancement) Exomecha (exclusivité console au lancement)

(exclusivité console au lancement) Shredders (exclusivité console au lancement)

(exclusivité console au lancement) Scorn

Skatebird

Dead Static Drive

The Good Life

Alors que cette année s’achève, je souhaite vous remercier encore de la part de l’équipe Xbox, non seulement pour votre accueil des Xbox Series X|S, mais aussi pour votre soutien dans notre conviction que cette génération vous appartient.

Restez connectés, d’autres surprises vous attendent dès demain, lors de la cérémonie des Game Awards.