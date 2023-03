Diablo IV : un bundle Xbox Series X et de gros chiffres pour les bêtas

Cette semaine, une rumeur laissait entendre que Microsoft préparait une édition collector de sa Xbox Series X aux couleurs de Diablo IV, le hack'n slash de Blizzard très attendu par les fans de la franchise. Finalement, c'est un simple bundle avec une console classique et le jeu qui vient d'être dévoilé.

Le pack Xbox Series X + Diablo IV inclut donc une console noire avec sa manette sans fil Carbon Black et un câble HDMI haut débit, une copie du jeu de Blizzard, la monture Porteur de lumière avec le Caparaçon de l'armure de Foi et divers objets pour Diablo III (ailes d'Inarius et familier murloc), World of Warcraft (monture Amalgame de rage) et Diablo Immortal (ensemble ornemental Ténèbres ailées d'Umbre). Un bundle pas forcément incontournable, mais tout de même intéressant si Diablo IV et la Xbox Series X vous intéressent, il est en précommande à 559,99 € sur le Microsoft Store. Sinon, le jeu seul est affiché à 59,99 € sur Amazon.

Dans un second temps, Blizzard est revenu sur les deux phases de bêta technique qui ont eu lieu ces derniers week-ends, en dévoilant une infographie avec un tas de gros chiffres. Nous apprenons ainsi que les joueurs ont cumulé plus de 60 millions d'heures de jeu, avec près de 47 millions de morts, dont 10 millions contre Ashava, le boss mondial de ces bêtas. Et ce sont près de 30 milliards de monstres qui ont été tués, les joueurs préférant incarner la Sorcière et le Nécromancier pour l'instant.

La date de sortie de Diablo IV est pour rappel fixée au 6 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

