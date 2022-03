Microïds va éditer de nouveaux jeux vidéo adaptés des romans de Bernard Werber (Les Fourmis)

Que vous ayez déjà lu l'un de ses romans ou non, vous connaissez certainement déjà le nom de l'auteur Bernard Werber. Ce romancier adepte de sciences et de science-fiction est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, lui qui a signé des succès comme L'Arbre des possibles, Nos amis les Terriens et Le Cycle des dieux.

Son ouvrage le plus connu, Les Fourmis, avait d'ailleurs été adapté en jeu vidéo par Microids en 2000, dans un jeu de stratégie en temps réel simplement appelé Les Fourmis. Deux décennies plus tard, alors que Bernard Werber vient de sortir son dernier roman La Prophétie des Abeilles (disponible à 22,90 € à la Fnac), l'éditeur français annonce qu'il vient de signer un partenariat avec l'auteur pour produire de nouveaux titres adaptés de ses créations.

Pour Elliot Grassiano, COO et DGA de Microids : « Durant ces nombreuses années après l'adaptation des Fourmis, nous avons gardé contact avec Bernard et c'est un véritable bonheur de le retrouver professionnellement aujourd'hui. Cette nouvelle collaboration nous permet d'appuyer la ligne éditoriale de Microids, qui souhaite mettre en avant des créateurs et des auteurs talentueux. Nous avons à cœur de proposer une expérience fidèle à l'œuvre de Bernard. L'aventure ne fait que commencer et nous avons hâte d'en dévoiler davantage ». Pour Bernard Werber : « Aujourd'hui, le timing semble être le bon, grâce à l'évolution des technologies, pour proposer une nouvelle expérience vidéoludique singulière « aux gameurs » et à mes lecteurs ».

Plusieurs romans vont avoir le privilège de devenir des jeux vidéo, mais nous n'avons pas encore leurs noms, alors impossible de se projeter quant à leur genre ou leur approche. Microids va cependant encore une fois mettre en avant la littérature française, lui qui a et va proposer des adaptations de BD locales.

