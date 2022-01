Hercule Poirot : Microids annonce le développement de 2 nouveaux jeux

Microids aime bien annoncer longtemps à l'avance ces futurs projets, le studio français signe régulièrement des contrats pour adapter des licences connues en jeu vidéo. Il a notamment accouché d'Agatha Christie: The ABC Murders, porté en 2020 sur Nintendo Switch, et plus récemment d'Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases.

Mais Microids n'en a pas fini avec le célèbre détective belge, il vient d'annoncer la signature d'un contrat avec Agatha Christie Limited pour développer deux nouveaux jeux vidéo avec Hercule Poirot. Les informations sont assez maigres, mais il s'agira d'« un classique revisité » et d'« une aventure totalement inédite », l'un des deux titres sera développé par Microids Studio Lyon, ouvert l'année dernière. David Chomard, directeur du studio, déclare :

Les œuvres d'Agatha Christie sont intemporelles, elles parviennent à captiver les férus d'enquêtes toutes générations confondues. Nous avons hâte de dévoiler le projet sur lequel nous allons travailler.

Alain Milly, directeur éditorial chez Microids, rajoute :

Après une collaboration de près de 10 ans avec Agatha Christie Limited, c'est tout naturellement que nous avons renouvelé ce partenariat à travers cet accord d'édition. Nous sommes honorés de travailler à nouveau ensemble, après le succès d'Agatha Christie: The ABC Murders et Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases.

James Prichard, président et CEO d'Agatha Christie Limited, conclut :

Un siècle après la publication des premiers romans de mon arrière-grand-mère, c'est formidable de voir que des gens du monde entier se passionnent toujours pour ses histoires et ses personnages, et ce sur une grande variété de supports, y compris les jeux vidéo. Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec les équipes de Microids et nous avons hâte de développer ces deux jeux Hercule Poirot.

