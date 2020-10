Agatha Christie: The ABC Murders, Hercule Poirot débarque sur Switch en vidéo

Sorti il y a maintenant quatre ans sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Agatha Christie: The ABC Murders a droit aujourd'hui à une seconde vie avec une sortie sur Nintendo Switch. Cette nouvelle version du jeu d'enquête de Microids et Artefacts Studio propose évidemment quelques petites nouveautés, mais d'abord, place à la bande-annonce de lancement :

Les joueurs d'Agatha Christie: The ABC Murders sur Switch peuvent ainsi profiter d'une interface retravaillée, d'un gameplay plus fluide, de tutoriels pour avancer plus facilement dans l'aventure, de nouveaux effets de lumières, d'un sound design amélioré et d'un anti-aliasing encore plus poussé afin de mieux profiter des graphismes en cel shading. Bonne nouvelle si vous avez déjà le jeu sur PC, PS4 ou Xbox One, une mise à jour gratuite est disponible pour rajouter ces changements.

Le jeu en lui-même ne change pas, l'histoire s'inspire du roman A.B.C. contre Poirot de la célèbre auteure anglaise, le détective Hercule Poirot devant ici résoudre une série de meurtres signés par un mystérieux ABC. Vous pouvez acheter Agatha Christie: The ABC Murders à 34,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST - Agatha Christie: The ABC Murders - Un point & click simpliste, mais prenant et LET'S PLAY - Agatha Christie: The ABC Murders - Découvrez le début de l'enquête en notre compagnie