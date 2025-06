Muppet Vision 3D : vers une résurrection en réalité virtuelle grâce à la Jim Henson Company

Lors d’un panel organisé à l’occasion du 70e anniversaire de la Jim Henson Company, Lisa Henson, PDG du studio et fille de Jim Henson, a annoncé que l’entreprise avait filmé l’attraction Muppet Vision 3D à l’aide de caméras immersives, dans la perspective d’une adaptation en réalité virtuelle. Des discussions sont actuellement en cours avec Disney pour rendre cette expérience culte accessible via des dispositifs VR, marquant ainsi un tournant significatif dans la préservation et la réinterprétation du patrimoine lié aux Muppets.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après la fermeture définitive de l’attraction Muppet Vision 3D au parc Disney’s Hollywood Studios, en Floride, le 8 juin 2025. Présente depuis plus de trois décennies, elle était l’un des derniers projets auxquels Jim Henson avait personnellement participé avant son décès. La disparition de cette installation physique a suscité une vive émotion chez les fans, mais les propos de Lisa Henson laissent entrevoir une renaissance sous une forme nouvelle, adaptée aux usages contemporains.

La captation de l’attraction en réalité virtuelle, effectuée en amont de sa fermeture, vise à permettre une diffusion immersive fidèle à l’original. Bien qu’aucun support n’ait été officiellement confirmé, plusieurs hypothèses émergent. Parmi les plus crédibles figure une éventuelle mise à disposition sur Apple Vision Pro, en lien avec les ambitions de Disney dans ce domaine, notamment via son application dédiée. Une intégration à l’offre Disney+ pourrait également être envisagée, ouvrant ainsi l’accès à une expérience immersive à un public plus large.

En parallèle, des rumeurs persistantes font état de la possible réinstallation de l’attraction dans un nouveau bâtiment actuellement en construction près du Rock ‘n’ Roller Coaster, dont la rethématisation autour de l’univers des Muppets serait prévue pour 2026. Cette hypothèse, bien que non confirmée, alimente les spéculations sur une stratégie hybride mêlant distribution numérique et retour physique de la licence dans les parcs à thème.

Sur les forums spécialisés et les réseaux sociaux, l’annonce a suscité de nombreuses réactions. Certains évoquent déjà la VR comme solution idéale pour conserver et revisiter ce type de spectacle scénique à haute valeur patrimoniale, tandis que d’autres y voient une opportunité de redonner une visibilité à l’univers des Muppets auprès des nouvelles générations.

Cette initiative de la Jim Henson Company s’inscrit dans une dynamique plus large où la réalité virtuelle devient un outil de préservation culturelle, mais aussi un nouveau vecteur de narration. Si l’expérience voit effectivement le jour, elle pourrait servir de modèle pour d’autres contenus classiques issus de l’univers Disney et au-delà.

L’avenir de Muppet Vision 3D semble donc désormais se jouer sur deux fronts – entre innovation technologique et continuité historique. La version VR annoncée par la Jim Henson Company pourrait non seulement combler les fans nostalgiques, mais aussi constituer un jalon symbolique dans l’évolution des contenus immersifs liés aux parcs à thème.