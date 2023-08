Netflix : les sorties de septembre 2023 dévoilées, une rentrée chargée en nouveautés !

Alors que la fin du mois d'août approche et avec elle la sortie de la série live-action One Piece sur Netflix, ce sont les nouveautés de septembre sur la plateforme qui nous intéressent à présent. Il y aura encore une fois de quoi se divertir, avec plusieurs programmes fort attendus, avec la fin de Sex Education et Désenchantée, mais aussi celle de The Walking Dead. Les fans d'animation pourront aussi compter sur Castlevania: Nocturne, spin-off sur Richter Belmont durant la Révolution française, et la suite de Kengan Ashura. Notez que Tout feu, tout flamme n'a rien d'un film d'Agnes Varda contrairement à ce qu'indique l'infographie, puisqu'il a été réalisé par Jean-Paul Rappeneau. Nous l'avons donc mis à part, mais il pourrait bien ne pas du tout être ajouté au catalogue.

La liste non exhaustive des sorties françaises en septembre 2023 fournie par Netflix est à retrouver ci-dessous.

1er septembre Désanchantée - Partie 5

Young Sheldon - Saison 5

Flash - Saison 8, avec Grant Gustin

Collection Agnes Varda

Cléo de 5 à 7 (1962)



Le Bonheur (1965)



Sans toit ni loi (1985)



Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma (1995)



Les Glaneurs et la Glaneuse (2000)



Les Plages d'Agnès (2008)

Tout feu, tout flamme (1982)

Paddington (2014)

Paddington 2 (2017)

Jack Reacher (2012)

Jack Reacher: Never Go Back (2016) - Avec Tom Cruise

Mes frères et moi (2022) - Avec Dali Benssalah

Edmond (2019) - Avec Thomas Solivéres, Olivier Gourmet et Mathilde Seigner

Kingdom - Saison 4

Love is Blind: After the Altar - Saison 4 3 septembre The Walking Dead - Saison 11, Partie 3 4 septembre Cinquante Nuances plus claires (2018) - Avec Dakota Johnson et Jamie Dornan 6 septembre Prédateurs - Raconté par Tom Hardy 7 septembre Top Boy - Saison 3

Virgin River - Saison 5

Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon - Saison 3

8 septembre Dévoré par les flammes - Avec Úrsula Corberó

Selling the OC - Saison 2

A Time Called You - Avec Ahn Hyo-Seop et Jeon Yeo-Been

Jurassic World : Le Monde d'après (2022) - Avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard

12 septembre Glow Up - Saison 5 13 septembre Tapie - Avec Laurent Lafitte

Le Catch dans la peau - Par les producteurs de Last Chance U

De l'autre côté du périph (2012) - Avec Omar Sy et Laurent Lafitte

15 septembre Le Comte - Par Pablo Larraín, inspiré de l'histoire récente du Chili

Vampire Diaries - Saison 1 à 8

Inside the World's Toughest Prisons - Saison 7

Chicago (2002) - Avec Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger et Richard Gere 21 septembre Sex Education - Saison 4

Kengan Ashura - Saison 2

Scissor Seven - Saison 4

22 septembre Love is Blind - Saison 5 27 septembre Banlieusards 2 - Par Leïla Sy et Kery James 28 septembre Castlevania: Nocturne 30 septembre Preacher - Saisons 1 à 4 Non daté La merveilleuse histoire de Henry Sugar - Par Wes Anderson Jeu Samurai Shodown (29 août)

