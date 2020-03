Norman Reedus évoque d'autres projets avec Hideo Kojima

Norman Reedus est évidemment connu pour son rôle de Daryl Dixon dans la série d'AMC, The Walking Dead, dont la saison 10 a repris récemment. L'acteur a passé un moment avec WIRED pour s'adonner à une session d'Autocomplete Interview, où l'invité commente les recherches des internautes.

Une séquence très intéressante pour les fans de l'acteur américain, et bien évidemment, une recherche liée à Death Stranding est apparue, l'occasion pour Norman Reedus de revenir sur sa rencontre avec Hideo Kojima, et de teaser un futur projet :

J'ai fait ce jeu vidéo parce que Guillermo del Toro m'a appelé et m'a dit « un gars dénommé Hideo Kojima va t'appeler, dit juste oui ». J'ai demandé qui il était, il m'a dit « ça ne fait rien, dit juste oui ». J'ai rencontré Hideo à la Comic-Con de San Diego, il est revenu vers moi alors qu'il travaillait sur un autre jeu, il m'a montré ce qu'il faisait, j'étais époustouflé, ce mec est un super génie. Je suis devenu ami avec lui, j'ai commencé à travailler avec lui et nous avons continué. Nous avons fait Death Stranding, qui a été un énorme succès, et nous discutons pour faire d'autres choses.