OCULUS META QUEST : la V39 officiellement annoncée et il y a quelques nouveautés sympathiques !

Après une sortie silencieuse, mais dangereuse en version bêta, la V39 arrive enfin de façon officielle. Nous ne pouvons qu'espérer que les problèmes de disparition d'applications suite à son installation aient été résolus dans cette version finale. Notez, pour ceux qui n'auraient pas suivis, que suite à l'installation de la bêta, certains utilisateurs, dont nous, se sont vus privés de jeux pendant une semaine, voire plus. La raison avancée est qu'il y a eu des duplications de compte Oculus et ceux qui étaient touchés se connectaient, en fait, au deuxième qui était « vide ». Bref, tout est globalement rentré dans l'ordre depuis, mais c'est un problème qui pourrait bien revenir. À suivre donc.

Pour parler de choses plus sympathiques, Meta vient donc de communiquer sur la version finale de la V39 et de son déploiement à partir d'aujourd'hui. Comme toujours, ne soyez pas pressés, il est possible que votre casque ne soit pas mis à jour de suite et qu'il faille attendre plusieurs jours pour qu'il le soit. Mais vous avez sans doute l'habitude maintenant.

Quelles sont les nouveautés ?

Un nouvel environnement est disponible : New Mountain Study

Cette fois, c'est un petit studio avec vue sur les montagnes. Meta nous suggère de l'utiliser pour chatter, lire les nouvelles du jour, passer ses appels vidéo ou encore écrire des histoires courtes. Pour y accéder : Paramètres > Environnements > Choisir.





La fonctionnalité permettant de lancer plusieurs applications 2D en même temps est donc maintenant accessible via l'onglet Général du menu des paramètres. Pour les applications prenant en charge plusieurs instances (comme le navigateur Meta Quest), il est maintenant possible de sélectionner la fenêtre que nous souhaitons restaurer en cliquant sur l'icône correspondant dans le menu universel. Le basculement entre plusieurs applications et le retour à ce que nous avions ouvert en dernier ont été facilités. Meta prévient qu'il y aura des ajustements qui seront faits dans le mois qui vient (en clair, il y a encore un soupçon de bêta dans l'air).





Pour rappel, depuis la V37, il est possible de synchroniser ses photos et autres fichiers issus du casque sur son smartphone Android, mais aussi d'envoyer du contenu depuis celui-ci vers votre Quest. Les utilisateurs d'iPhone pourront faire de même avec cette nouvelle mise à jour. Pour en profiter, assurez-vous que votre Quest est allumé et que le Bluetooth est activé. Ouvrez ensuite un site web sur votre téléphone, cliquez sur Partager, choisissez l'application Oculus puis Ouvrir maintenant, sélectionnez votre casque et il s'ouvrira automatiquement dans le navigateur lorsque vous mettrez votre Quest.



Le navigateur a changé de logo.





Prenez donc votre mal en patience et laissez votre casque en veille pour que la mise à jour s'installe tranquillement. Si, à contrario, vous voulez essayer d'éviter qu'elle ne s'invite, coupez le Wi-Fi du casque avant de l'éteindre, cela devrait fortement retarder l'échéance de son arrivée.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

