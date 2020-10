Oculus Quest 2 : pas d'exclusivités au lancement, mais des jeux optimisés, une vignette a parlé !

Depuis son annonce, Facebook communique sur le fait que l'Oculus Quest 2 et son prédécesseur auront un magasin en ligne commun et que personne ne sera privé des jeux mis en ligne, même pour des titres costauds comme The Walking Dead: Saints & Sinners. Pour autant, nous espérions tous - comme nous l'avons exprimé dans notre live de dimanche dernier - que les studios allaient mettre en ligne des correctifs permettant à leurs jeux de tirer profit du surplus de puissance du petit dernier.

Sachant que cette question n'a pas encore de réponse officielle et que les studios ne communiquent pas dessus puisqu'ils sont sans doute encore sous embargo - au moins jusqu'à la sortie du casque VR le 13 octobre prochain -, la réponse est arrivée indirectement, ce matin, par une vignette apparue furtivement sur l'Oculus Store Quest. Alors que nous étions en train de préparer notre article sur les accessoires Bluetooth, nous avons fait une capture d'écran sans vraiment voir la vignette « Newly Enhanced for Quest 2 » (récemment mis à jour pour le Quest 2, en français) qui se trouvait derrière. C'est en la récupérant que nous nous en sommes aperçus. Dommage, cette rubrique avait déjà disparu quelques minutes plus tard...

Quoi qu'il en soit, il est maintenant clair que les possesseurs d'Oculus Quest 2 auront des versions plus abouties que celles du Quest premier du nom. À quel point ? Quels seront les titres à en profiter ? Réponse d'ici quelques jours... En attendant, vous pouvez lire notre test de l'Oculus Quest 2 ici, connaître toutes ses caractéristiques techniques ici et le précommander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon. Le modèle avec 64 Go de mémoire coûte 349 €, tandis que celui avec 256 Go se négocie à 449 €.