Overwatch : le roman l'Héroïne de Numbani arrive très bientôt chez Mana Books

Alors que le célèbre jeu de tir de Blizzard Entertainment va bénéficier de nouvelles technologies provenant de chez NVIDIA, Overwatch continue d’enrichir le lore de son univers. C’est donc un nouveau roman qui guette les fans du robot Orisa et ce dernier débarque très bientôt chez Mana Books.

Écrit par Nicky Drayden, Overwatch : l’Héroïne de Numbani vous fera découvrir les origines du robot Orisa, ainsi que de sa créatrice Efi Oladele, une véritable petite surdouée en ce qui concerne la construction de robots. Mêlant de l’humour, de l’aventure et une ambiance « afro-futuriste », Orisa et sa créatrice devront travailler main dans la main afin de faire face à Doomfist en plus de déjouer les plans de l'organisation La Griffe à Numbani.

Pour vous faire patienter avant la sortie du roman, voici en détail son synopsis :

Ce monde a besoin de héros. Répondrez-vous à l'appel ? Dans un futur pas si lointain, Numbani est un des rares endroits où les humains et les omniaques – des robots dotés de conscience – sont traités en égaux. Cette harmonie a conduit la ville africaine à connaître une évolution technologique fulgurante. C'est dans cette cité prospère que grandit Efi Oladele, une jeune prodige de 11 ans qui conçoit des machines depuis sa plus tendre enfance, dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Mais quand un terroriste du nom de Doomfist lance une attaque sur Numbani, le monde d'Efi s'écroule. Afin de protéger sa ville, elle va alors concevoir un robot intelligent et doté d'empathie qu'elle nomme Orisa, en hommage aux puissants esprits qui guident son peuple. Toutes les deux auront beaucoup à apprendre avant de pouvoir rejoindre le combat : l'une à construire une héroïne, et l'autre à en devenir une. Alors que l'armée est impuissante face aux forces grandissantes de Doomfist, Efi parviendra-t-elle à faire d'Orisa la protectrice dont Numbani a besoin avant qu'il ne soit trop tard ?

Overwatch : l’Héroïne de Numbani est attendu le 4 février prochain chez Mana Books au prix de 12,50 €. En attendant, Overwatch Legendary Edition est disponible sur Switch pour 39,99 € à la Fnac.