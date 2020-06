Paradox Interactive ouvre un nouveau studio à Barcelone

Paradox Interactive édite de plus en plus de jeux vidéo, mais il ne faut pas oublier que le studio est surtout un développeur, connu pour ses jeux de stratégie Europa Universalis, Victoria, Crusader Kings, Hearts of Iron et Stellaris. Et il vient d'annoncer tout récemment l'ouverture d'un nouveau studio de développement, basé en Espagne.

Paradox Tinto, c'est le nom de ce nouveau studio situé à Barcelone, sera le septième de la firme, étalée désormais dans quatre pays. Son ouverture est imminente, et il sera dirigé par Johan Andersson, créateur de la franchise Europa Universalis. Il sera chargé de recruter une petite équipe afin d'aider au développement des extensions d'Europa Universalis IV, qui accueillera dans quelques jours le contenu additionnel Emperor, puis Paradox Tinto participera à la création d'autres jeux de stratégie du studio.

Tous les fans attendent un Victoria III, mais pour le moment, tous les regards sont tournés vers Crusader Kings III, dont la date de sortie est fixée au 1er septembre 2020 sur PC.