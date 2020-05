Crusader Kings III : une date de sortie et deux vidéos pour le jeu de stratégie médiéval

C'est lors de la PDXCON 2019 que Paradox Interactive avait dévoilé Crusader Kings III, nouveau jeu de stratégie médiéval d'une franchise très appréciée par les amateurs du genre. Depuis, le titre s'était fait discret, mais le studio revient cette semaine à la charge avec deux bandes-annonces, et surtout une date de sortie.

La première vidéo, à admirer ci-dessus, est centrée sur l'histoire de Crusader Kings III, qui nous emmènera donc au Moyen-Âge, mais dans des contrées un peu plus originales, comme Islande, l'Inde, le cercle arctique ou encore l'Afrique centrale. Le but du jeu sera toujours de faire grandir sa dynastie au fil des siècles, en s'assurant de la bonne sécurité du royaume et de son influence sur le reste du monde. Les possibilités pour arriver à ses fins seront nombreuses, que ce soit à l'aide de religieux, d'assassins ou d'espions, et il y aura un tas d'imprévus à gérer, comme des révoltes paysannes, des assauts de Vikings ou simplement des pèlerinages.

Le joueur pourra ainsi choisir parmi cinq styles de vie différents, avec des compétences en gestion du royaume ou en stratégie militaire, et toutes les actions auront des conséquences, au joueur de décider s'il sera un souverain aimé ou s'il décide d'instaurer la peur dans le royaume. Le gameplay de Crusader Kings III a eu droit à une petite vidéo rien qu'à lui, elle est à découvrir juste ici :

La date de sortie de Crusader Kings III est fixée au 1er septembre 2020, uniquement sur PC. Le titre est déjà disponible en précommande au prix de 49,99 € sur Steam, le Microsoft Store et le Paradox Store, avec le pack Garments Of The Holy Roman Empire offert en bonus. Il inclura des tenues personnalisables, mais les joueurs peuvent également opter pour une Royal Edition, incluant le jeu de base, le Season Pass et le pack Fashion of the Abbasid Court en cadeau. Paradox Interactive compte en effet publier par la suite trois contenus additionnels, à savoir deux Flavor Pack et une extension majeure, qui seront inclus avec le Season Pass de la Royal Edition.