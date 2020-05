Stellaris: Console Edition, une édition physique annoncée et datée

Le 26 février dernier, Paradox Interactive sortait sur PlayStation 4 et Xbox One Stellaris: Console Edition, une version adaptée pour les manettes de son jeu de stratégie et de gestion galactique. Un 4X qui a rencontré un joli succès critique et qui va avoir droit à sa boîte dans quels jours seulement.

Pour rappel, Stellaris: Console Edition propose une interface utilisateur adaptée aux manettes des PlayStation 4 et Xbox One, c'est Tantalus Media qui s'est assuré de ce portage, mais le contenu du jeu ne change pas, les joueurs ont de quoi faire :

Découvrez toute l'immensité de l'espace, avec des galaxies générées de façon procédurale et un nombre incroyable de planètes à explorer ;

Rencontrez une myriade de races extraterrestres rusées, intrépides et dangereuses, qui pourraient devenir des partenaires commerciaux essentiels à votre développement, ou des adversaires féroces bien décidés à vous réduire en esclavage ;

Gérez la guerre spatiale et les ressources dont vous disposez pour assurer la survie et le développement de votre empire ;

Explorez des anomalies scientifiques et découvrez des merveilles technologiques avant de les utiliser à vos propres fins ;

Gouvernez votre empire en plein essor, assurez votre pouvoir et confortez vos politiques en manipulant les factions, les traditions et bien plus encore ;

Profitez pleinement d'une expérience stratégique sur console, avec des contrôles et une interface intégralement revus à cet effet.

La date de sortie de l'édition physique de Stellaris: Console Edition est déjà fixée au 9 juin 2020 pour PlayStation 4 et Xbox One, et le titre sera compatible avec les Xbox Series X. Le jeu est déjà disponible en précommande contre 49,99 € à la Fnac ou chez Micromania.