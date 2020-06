Stellaris: Console Edition, la version physique lancée en vidéo

En début d'année, Stellaris: Console Edition débarquait sur PS4 et Xbox One, mais uniquement en version dématérialisée sur le PlayStation Store et le Windows Store. Mais de nombreux joueurs préfèrent encore attendre les éditions physiques, et ça tombe bien, celle du jeu de Paradox Interactive vient de sortir aujourd'hui.

Pas de gros changements à l'horizon, nous retrouvons ici le même jeu qu'en version dématérialisée, adapté aux consoles de salon, avec des commandes et une interface retravaillées pour être plus pratiques avec une manette. Le contenu reste quant à lui le même :

Découvrez toute l'immensité de l'espace, avec des galaxies générées de façon procédurale et un nombre incroyable de planètes à explorer ;

Rencontrez une myriade de races extraterrestres rusées, intrépides et dangereuses, qui pourraient devenir des partenaires commerciaux essentiels à votre développement, ou des adversaires féroces bien décidés à vous réduire en esclavage ;

Gérez la guerre spatiale et les ressources dont vous disposez pour assurer la survie et le développement de votre empire ;

Explorez des anomalies scientifiques et découvrez des merveilles technologiques avant de les utiliser à vos propres fins ;

Gouvernez votre empire en plein essor, assurez votre pouvoir et confortez vos politiques en manipulant les factions, les traditions et bien plus encore ;

Profitez pleinement d'une expérience stratégique sur console, avec des contrôles et une interface intégralement revus à cet effet.

Stellaris: Console Edition est donc disponible dès aujourd'hui en version physique sur PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le retrouver contre 49,99 € à la Fnac et chez Micromania, ou à 49,74 € sur Amazon.fr.