PC Gaming Show 2020 : suivez la conférence en ligne en notre compagnie ce samedi à 20h00 (rediffusion)

En l'absence d'E3 2020, les initiatives se sont multipliées sur la Toile pour permettre aux éditeurs de présenter leur jeu en ayant l'attention du plus grand nombre. Après un report suite au mouvement Black Lives Matter, le PC Gaming Show 2020 va donc se tenir ce samedi 13 juin à partir de 20h00. Vous pourrez le suivre depuis cet article via le flux vidéo ci-dessous, qui commencera sa diffusion vers 19h40, ou sur Twitch.

Plus de 50 jeux incluant évidemment des annonces en première mondiale sont attendus. Parmi les projets confirmés, nous aurons droit à un aperçu de Surgeon Simulator 2, Mafia: Definitive Edition, Escape From Tarkov, Ooblets, Remnant: From the Ashes, une surprise pour les fans de Torchlight III, Everspace 2 et Weird West. Une bande-annonce pour le prochain jeu de New Blood Interactive et plein de trailers venant d'Humble Games sont aussi attendus.

Mise à jour : la rediffusion est disponible.