Pégases 2022 : une date et un retour du public pour la prochaine cérémonie récompensant les jeux français

Les Pégases ont été lancés en 2020 pour récompenser les jeux développés en France, une initiative de la nouvellement formée Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, créée par le Syndicat National du Jeu Vidéo. COVID-19 oblige, la deuxième édition a eu lieu sans public, mais toujours avec une diffusion en direct. Bonne nouvelle pour ceux qui apprécient la cérémonie, les Pégases 2022 vont faire leur retour en présentiel.

Le SNJV annonce que la prochaine édition se tiendra le jeudi 10 mars à 20h00 à La Cigale, à Paris. Ceux qui désirent être dans la salle, y compris les professionnels du milieu, doivent s'acheter un billet coûtant entre 36 et 84 € selon la place. Pour ceux qui souhaiteraient visionner l'évènement coproduit par Webedia à la maison, les Pégases 2022 seront sinon retransmis en direct sur Twitch, Le Stream, Jeuxvideo.com, Steam et ES1.

D'ici mars, plus de 1 500 professionnels adhérant à l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo participeront à 2 tours pour élire les jeux français de l'année parmi les 85 nommés. Il y aura cette fois 19 catégories, dont les nouvelles Pégase de la Meilleure Accessibilité, en partenariat avec la Société Générale, et Pégase du Public, en partenariat avec Micromania-Zing, laissant la possibilité aux joueurs de s'exprimer en ligne. Nous sont également promis « des exclusivités, images inédites et performances », avec toujours Salomé Lagresle à la présentation. De quoi vous donner envie de réserver votre soirée ?