Persona 5 Strikers : l'Action-RPG à la sauce musou enfin annoncé et daté en Occident dans une bande-annonce en fuite

Souvenez-vous, en tout début d'année sortait au Japon un certain Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, faisant office de suite directe à Persona 5, et donc Persona 5 Royal, le tout emballé dans un habillage d'Action-RPG façon musou, tout en conservant tout ce qui fait le charme de la licence. Si vous aviez suivi notre couverture du jeu à l'époque, vous savez globalement tout à son sujet et l'attendiez sans doute autant que nous. Bonne nouvelle, sa localisation est désormais officielle, sous le titre qui avait déjà été repéré de longue date, Persona 5 Strikers !

L'annonce nous vient de la branche occidentale d'Atlus, via une bande-annonce dont l'accès a été un peu prématuré et qui n'est actuellement plus visible directement sur la chaîne de l'éditeur. Internet n'oublie rien et nous pouvons donc en profiter. Ce qu'il faut retenir, c'est que Persona 5 Strikers sortira le 23 février 2021 sur PS4 et Switch, mais aussi sur PC via Steam, une plateforme qui n'y avait pas eu droit dans l'Archipel. Il ne reste désormais plus qu'à attendre un communiqué officiel.

Pour être à jour avant son arrivée, vous pouvez vous procurer Persona 5 Royal, disponible en import anglais sur Amazon à 36,99 €. Oui, il commence à se faire rare...